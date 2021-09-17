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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:06

Просмотров: 1152

Полуторагодовалый ребёнок выпал из окна третьего этажа в Жанаозене

Полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже. Малыш находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба управление здравоохранения Мангистауской области.

фото из открытых источников
В приемный покой Жанаозенской городской многопрофильной больницы ребёнка доставили родители. Полуторагодовалый малыш выпал из окна третьего этажа. Данный инцидент произошёл пять дней назад в одном из жилых домов 4 микрорайона Жанаозена.

- Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Врачи диагностировали у ребёнка открытую черепно-мозговую травму тяжёлого течения. Перелом основания черепа. Перелом костей черепа. Ушиб мозга. Субдуральная и эпидуральная гематомы. Запредельная мозговая кома. Ребёнка в экстренном порядке госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии городской многопрофильной больницы. Пока не представляется возможным доставить малыша в Актау для дальнейшего лечения на базе Мангистауской областной многопрофильной детской больницы, так как ребёнок нетранспортабельный. Проводится консультация с республиканскими центрами по видеосвязи, - сообщает пресс-служба управление здравоохранения Мангистауской области.

Врачи в очередной раз напоминают о необходимости установки металлических решеток на окна.



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Комментарии ( 2 )

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zhaketay (Посетители) Сегодня, 15:49
Родители,
устанавливайте, пож-та, решетки на окна или устанавливайте ограничители (!!!)
 
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  • Вован
  • zhaketay
 babe (Посетители) Сегодня, 13:09
Такая беспечность родителей! Теперь с большой долей вероятности , если и выживет, то останется инвалидом на всю жизнь. Дай бог здоровья малышу !
 
 

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