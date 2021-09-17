Полуторагодовалый ребёнок выпал из окна третьего этажа в Жанаозене

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В приемный покой Жанаозенской городской многопрофильной больницы ребёнка доставили родители. Полуторагодовалый малыш выпал из окна третьего этажа. Данный инцидент произошёл пять дней назад в одном из жилых домов 4 микрорайона Жанаозена.



- Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Врачи диагностировали у ребёнка открытую черепно-мозговую травму тяжёлого течения. Перелом основания черепа. Перелом костей черепа. Ушиб мозга. Субдуральная и эпидуральная гематомы. Запредельная мозговая кома. Ребёнка в экстренном порядке госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии городской многопрофильной больницы. Пока не представляется возможным доставить малыша в Актау для дальнейшего лечения на базе Мангистауской областной многопрофильной детской больницы, так как ребёнок нетранспортабельный. Проводится консультация с республиканскими центрами по видеосвязи, - сообщает пресс-служба управление здравоохранения Мангистауской области.



Врачи в очередной раз напоминают о необходимости установки металлических решеток на окна.