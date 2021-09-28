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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:55

Просмотров: 6898

Через три часа после похорон тело усопшего откопали из могилы на городском кладбище в Актау

В редакцию «Лада» обратился житель Актау Юрий Коновалов и рассказал о незаконной эксгумации тела умершего двоюродного брата. По словам мужчины, работники одного из ритуальных агентств раскопали могилу, вытащили тело усопшего и перезахоронили на другом кладбище. Юрий Коновалов боится, что виновные уйдут от ответственности.

Фото Юрия Коновалова
Юрий Коновалов рассказал, что 15 июля 2020 года похоронил двоюродного брата Олега Романова рядом с могилой его матери Тамары Романовой на городском кладбище Актау.

- По факту смерти двоюродного брата я оповестил его семью – сыновей, которые проживают в Баку. Получив от них нотариальный документ о праве захоронения, я начал заниматься организацией похорон. Для совершения обряда погребения я обратился в два городских ритуальных агентства. В одном из агентств я с удивлением узнал, что моя сестра Ирина Хасанова, проживающая в Москве, уже подготовила место захоронения для моего двоюродного брата на новом кладбище, далеко за городом. С чем я, естественно, не согласился, так как сын должен быть похоронен рядом со своей матерью на городском кладбище. С сестрой мы не общаемся уже семь лет, и непонятно, для чего это было сделано, - рассказал Юрий Коновалов.

Через три часа после похорон тело усопшего откопали из могилы на городском кладбище в Актау


По словам Юрия Коновалова, после полученного отказа подготовить могилу он был вынужден самостоятельно нанять бригаду.

- Официально получив тело покойного в морге на захоронение, я с этой же бригадой прибыл на кладбище и произвёл захоронение 15 июля 2020. Примерно через три часа после захоронения мне позвонил директор кладбища и сообщил, что могилу моего брата раскопали. По прибытии на кладбище я увидел, что на месте захоронения отсутствовала брусчатка и могила была небрежно забросана песком. Перед тем как покинуть кладбище, ко мне подошёл работник кладбища, видевший весь процесс этих варварских раскопок, и сообщил мне, что тело покойного было извлечено из могилы работниками ритуального агентства и вывезено за пределы кладбища, - говорит Юрий Коновалов.

Через три часа после похорон тело усопшего откопали из могилы на городском кладбище в Актау


Со слов мужчины, он сразу же написал заявление в прокуратуру Актау. По факту незаконной эксгумации тела заведено уголовное дело по части 1 статьи 314 УК РК (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). В дальнейшем по факту совершённого преступления были проведены необходимые следственные действия.

Через три часа после похорон тело усопшего откопали из могилы на городском кладбище в Актау


- В ходе следствия было установлено, что по указанию директора ритуального агентства могила Романова была разрыта, тело извлечено и перезахоронено на кладбище, которое расположено в пригороде Актау. В целях заблуждения меня на старом месте погребения по указанию директора агентства был установлен крест, якобы усопший по-прежнему на своем месте. Действия директора ритуального агентства не поддаются никакой логике и моральным канонам. Для чего она это сделала, мне до сих пор непонятно, - говорит мужчина.

Через три часа после похорон тело усопшего откопали из могилы на городском кладбище в Актау


Через три часа после похорон тело усопшего откопали из могилы на городском кладбище в Актау


Через три часа после похорон тело усопшего откопали из могилы на городском кладбище в Актау


Через три часа после похорон тело усопшего откопали из могилы на городском кладбище в Актау


Юрий Коновалов боится, что подозреваемые уйдут от ответственности.

- Прошел уже год, дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. Я уверен, что дело тормозится по коррупционным мотивам. Нормативный срок расследования три месяца. Круг причастных лиц к преступлению установлен, есть свидетель. Но дело уже больше года не передаётся в суд, следствие либо искусственно тормозится, либо вообще хотят закрыть. Я написал уже несколько заявлений в прокуратуру и намерен добиваться результата. Сейчас дело затягивают и не передают в судебные органы для рассмотрения по существу, - отметил мужчин.




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Комментарии ( 8 )

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  • TU-154
 Bandit (Посетители) Сегодня, 15:47
Однозначно КОРРУПЦИЯ ЭТО!!! ЭТО КАЗАХСТАН ДЕТКА!!!
 
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  • TU-154
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:22
dimaonline,
да тут уже дело в другом. коррупционная составляющая. бесправное действие со стороны директора кладбища. и вообще что за должность такая Директор кладбища. смотритель?
бездействие органов
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:21
сестра Ирина Хасанова, проживающая в Москве, уже подготовила место захоронения для моего двоюродного брата на новом кладбище,

Интересно,а как ритуальное агентство старого кладбища узнало,что покойному подготовлено место на другом кладбище? Избавились от покойного? Это же кощунство! Места же хватает (даже в пределах оградки...)
 
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dimaonline (Посетители) Сегодня, 14:57
Жесть, до чего родня дошла - труп не могут поделить и захоронить мирно, без ссор.
 
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  • Галина63
 Имярек (Посетители) Сегодня, 14:33
вот они
ужасы нашего городка!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Галина63
 Око (Посетители) Сегодня, 14:21
Ничего не понятно. За место на старом кладбище что ли не заплатил? На новом за место платить не надо.

всё вижу
 
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  • Кинст
  • elek
  • malovdmitriy
  • Галина63
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:04
мой шок в шоке. как так? не оставляйте так. подавайте выше иск. жалобу уже на прокуратуру
какой бардак. вообще уже ничего не боятся
 
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 Wins (Посетители) Сегодня, 14:04
Там половина могил пустые. Да и оградки, памятники часто воруют.

Руководство кладбища однозначно должно сидеть, а всё имущество принадлежащее этому зверью должно быть и будет конфисковано.
 
 

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