Через три часа после похорон тело усопшего откопали из могилы на городском кладбище в Актау

Юрий Коновалов рассказал, что 15 июля 2020 года похоронил двоюродного брата Олега Романова рядом с могилой его матери Тамары Романовой на городском кладбище Актау.- По факту смерти двоюродного брата я оповестил его семью – сыновей, которые проживают в Баку. Получив от них нотариальный документ о праве захоронения, я начал заниматься организацией похорон. Для совершения обряда погребения я обратился в два городских ритуальных агентства. В одном из агентств я с удивлением узнал, что моя сестра Ирина Хасанова, проживающая в Москве, уже подготовила место захоронения для моего двоюродного брата на новом кладбище, далеко за городом. С чем я, естественно, не согласился, так как сын должен быть похоронен рядом со своей матерью на городском кладбище. С сестрой мы не общаемся уже семь лет, и непонятно, для чего это было сделано, - рассказал Юрий Коновалов.По словам Юрия Коновалова, после полученного отказа подготовить могилу он был вынужден самостоятельно нанять бригаду.- Официально получив тело покойного в морге на захоронение, я с этой же бригадой прибыл на кладбище и произвёл захоронение 15 июля 2020. Примерно через три часа после захоронения мне позвонил директор кладбища и сообщил, что могилу моего брата раскопали. По прибытии на кладбище я увидел, что на месте захоронения отсутствовала брусчатка и могила была небрежно забросана песком. Перед тем как покинуть кладбище, ко мне подошёл работник кладбища, видевший весь процесс этих варварских раскопок, и сообщил мне, что тело покойного было извлечено из могилы работниками ритуального агентства и вывезено за пределы кладбища, - говорит Юрий Коновалов.Со слов мужчины, он сразу же написал заявление в прокуратуру Актау. По факту незаконной эксгумации тела заведено уголовное дело по части 1 статьи 314 УК РК (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). В дальнейшем по факту совершённого преступления были проведены необходимые следственные действия.- В ходе следствия было установлено, что по указанию директора ритуального агентства могила Романова была разрыта, тело извлечено и перезахоронено на кладбище, которое расположено в пригороде Актау. В целях заблуждения меня на старом месте погребения по указанию директора агентства был установлен крест, якобы усопший по-прежнему на своем месте. Действия директора ритуального агентства не поддаются никакой логике и моральным канонам. Для чего она это сделала, мне до сих пор непонятно, - говорит мужчина.Юрий Коновалов боится, что подозреваемые уйдут от ответственности.- Прошел уже год, дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. Я уверен, что дело тормозится по коррупционным мотивам. Нормативный срок расследования три месяца. Круг причастных лиц к преступлению установлен, есть свидетель. Но дело уже больше года не передаётся в суд, следствие либо искусственно тормозится, либо вообще хотят закрыть. Я написал уже несколько заявлений в прокуратуру и намерен добиваться результата. Сейчас дело затягивают и не передают в судебные органы для рассмотрения по существу, - отметил мужчин.