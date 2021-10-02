Женщина погибла в ДТП в пригороде Актау

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Вызов о ДТП напротив газозаправочной станции «LPG Trade» поступил на пульт дежурного «102» в ночь на 2 октября около 00:20.
Установлено, что водитель Daewoo Nexia, направляясь с железнодорожной станции Мангистау в Актау, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet Nexia.
В результате ДТП пассажирка Daewoo Nexia от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Ещё двух пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу.
По данному факту ведётся расследование.
По сообщению очевидцев аварии, погибшая женщина была беременна.
Установлено, что водитель Daewoo Nexia, направляясь с железнодорожной станции Мангистау в Актау, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet Nexia.
В результате ДТП пассажирка Daewoo Nexia от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Ещё двух пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу.
По данному факту ведётся расследование.
По сообщению очевидцев аварии, погибшая женщина была беременна.
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