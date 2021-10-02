Женщина погибла в ДТП в пригороде Актау

Вызов о ДТП напротив газозаправочной станции «LPG Trade» поступил на пульт дежурного «102» в ночь на 2 октября около 00:20.Установлено, что водитель Daewoo Nexia, направляясь с железнодорожной станции Мангистау в Актау, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet Nexia.В результате ДТП пассажирка Daewoo Nexia от полученных травм скончалась на месте происшествия.Ещё двух пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу.По данному факту ведётся расследование.По сообщению очевидцев аварии, погибшая женщина была беременна.