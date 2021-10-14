ДТП с тремя авто в пригороде Актау: Два человека погибли и пятеро в больнице

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По информации полиции, 13 октября около 16:51 произошла авария с участием трёх автомобилей на дороге напротив газовой заправки «LPG Trade».
Водитель Chevrolet Cobalt, направляясь в Мунайлинский район из Актау, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с встречными машинами инкасаторской ГАЗелью и Daewoo Nexia.
- В результате ДТП от травм водитель и пассажир автомашины Chevrolet Cobalt скончались на месте происшествия. Также пятеро пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу, - сообщили в ведомстве.
По факту ДТП ведётся досудебное расследование.
Напомним, ранее было опубликовано видео последствий ДТП.
Водитель Chevrolet Cobalt, направляясь в Мунайлинский район из Актау, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с встречными машинами инкасаторской ГАЗелью и Daewoo Nexia.
- В результате ДТП от травм водитель и пассажир автомашины Chevrolet Cobalt скончались на месте происшествия. Также пятеро пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу, - сообщили в ведомстве.
По факту ДТП ведётся досудебное расследование.
Напомним, ранее было опубликовано видео последствий ДТП.
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