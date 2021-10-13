ДТП с тремя авто в пригороде Актау: Сообщается о погибших и пострадавших

Как сообщают очевидцы, сегодня вечером, 13 октября, около «Адайской автобазы» в Мунайлинском районе столкнулись три автомобиля: Chevrolet Cobalt, Daewoo Nexia и инкассаторская машина.Свидетели происшествия говорят, что на месте работает Скорая и полиция.Сообщается о пострадавших, а также погибших в аварии.Lada.kz ожидает официальный комментарий по данному факту от департамента полиции региона.