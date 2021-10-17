Запах гари в Актау: Спасатели до сих пор борются с пожаром на свалке

- На данный момент тушением занимаются 27 спасателей. Работает пять единиц техники, а также привлечены два водовоза от городского акимата, - доложил лейтенант гражданской защиты управления по чрезвычайным ситуациям Актау Султанбек Нугманов.

Горожане жалуются в социальных сетях на смог и запах гари.По сообщению спасателей, на открытой территории за строительным гипермаркетом «Мастер дом» горит мусорная свалка. Площадь пожара предварительно 700 квадратных метров.Напомним, горожане заметили клубы дыма сегодня, 17 октября, около 15:45.