Запах гари в Актау: Спасатели до сих пор борются с пожаром на свалке

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Горожане жалуются в социальных сетях на смог и запах гари.
По сообщению спасателей, на открытой территории за строительным гипермаркетом «Мастер дом» горит мусорная свалка. Площадь пожара предварительно 700 квадратных метров.
Напомним, горожане заметили клубы дыма сегодня, 17 октября, около 15:45.
По сообщению спасателей, на открытой территории за строительным гипермаркетом «Мастер дом» горит мусорная свалка. Площадь пожара предварительно 700 квадратных метров.
- На данный момент тушением занимаются 27 спасателей. Работает пять единиц техники, а также привлечены два водовоза от городского акимата, - доложил лейтенант гражданской защиты управления по чрезвычайным ситуациям Актау Султанбек Нугманов.
Напомним, горожане заметили клубы дыма сегодня, 17 октября, около 15:45.