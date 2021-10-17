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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:51

Просмотров: 3619

Запах гари в Актау: Спасатели до сих пор борются с пожаром на свалке

Огнеборцы продолжают тушить пожар на территории промышленной зоны.

Кадр видео
Горожане жалуются в социальных сетях на смог и запах гари.

По сообщению спасателей, на открытой территории за строительным гипермаркетом «Мастер дом» горит мусорная свалка. Площадь пожара предварительно 700 квадратных метров.

- На данный момент тушением занимаются 27 спасателей. Работает пять единиц техники, а также привлечены два водовоза от городского акимата, - доложил лейтенант гражданской защиты управления по чрезвычайным ситуациям Актау Султанбек Нугманов.


Напомним, горожане заметили клубы дыма сегодня, 17 октября, около 15:45.





Запах гари в Актау: Спасатели до сих пор борются с пожаром на свалке

Запах гари в Актау: Спасатели до сих пор борются с пожаром на свалке

Запах гари в Актау: Спасатели до сих пор борются с пожаром на свалке

Запах гари в Актау: Спасатели до сих пор борются с пожаром на свалке



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Комментарии ( 7 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 23:32
AnnaK.,
Вы в 12-том страдаете, а в 3-ем мгла стоит...еще хуже. с пяти часов вечера потушить не могут. Уже просто тошнит от этого дыма..111753576, да, похоже. Или так не спешат.. Что такое 5 единиц техники и ДВА водовоза. Смеются, что ли?
GOAT, вот именно. Завтра с квадратными головами на работу(((
 
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  • diger
 AnnaK. (Посетители) Сегодня, 22:25
В 12ом сейчас дышать нечем. У нас даже глаза слезятся.
 
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  • Kain-Livesy
 Космос (Посетители) Сегодня, 22:09
Что-то часто стали случаться подобные пожары мусора и покрышек. Сложно представить такой масштаб горения без посторонней помощи. Может быть, таким образом, заинтересованные лица избавляются от накопившегося мусора на своих участках? Не надо вывозить, просто поджог и плевать на город, на людей, на Закон? Тут обязательно надо расследовать и просьба к Ладе не оставить эту тему до полного разбора.
В городе ядовитый смог, дышать нечем! Такого не должно повториться, не ради "туристов", ради горожан, ради самих себя...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • 111753576
  • Космос
  • diger
  • Username
  • kolu411
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 21:44
за такое надо привлекать к уголовной ответственности!!
 
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111753576 (Посетители) Сегодня, 21:23
GOAT,Западный будет только завтра к 17 часам(((.Закрыл окно,буду жарится отоплением...Может кондёр включить...
 
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  • 111753576
  • Космос
 GOAT (Посетители) Сегодня, 21:15
111753576,
Как назло ветер на город. Какой идиот поджёг интересно?

Я надеюсь новый Аким области разберётся почему жители города должны задыхаться в дыму? Людям надо отдыхать, завтра на работу, а им дышать нечем!
Власти, что за бардак?
 
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  • Sanich12rg
 111753576 (Посетители) Сегодня, 21:00
В 11 мкр дышать нечем дома,пипец... Ветер где западный? Они его не потушат за ночь,это точно.
 
 

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