Чёрный дым и хлопки в пригороде Актау напугали горожан

Жители Актау заметили клубы дыма сегодня, 17 октября, около 15:45 возле гостиницы «Рахат».Люди сообщают, что пожар сопровождался хлопками.В пресс-службе ДЧС региона сообщили, что в 15:45 поступил вызов о пожаре в районе промышленной зоны 3.Установлено, что на месте горел мусор.В тушении было задействовано семь человек личного состава и две единицы техники.Пострадавших нет.