«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 17 Октября
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.78 KZT
  • €1 = 494.08 KZT
  • 1 RUB = 5.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 6237

Чёрный дым и хлопки в пригороде Актау напугали горожан

Очевидцы сообщают о пожаре в районе промышленной зоны.

Кадр видео
Жители Актау заметили клубы дыма сегодня, 17 октября, около 15:45 возле гостиницы «Рахат».

Люди сообщают, что пожар сопровождался хлопками.

В пресс-службе ДЧС региона сообщили, что в 15:45 поступил вызов о пожаре в районе промышленной зоны 3.

Установлено, что на месте горел мусор.

В тушении было задействовано семь человек личного состава и две единицы техники.

Пострадавших нет.














Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • 111753576
  • Космос
  • Placida
 GOAT (Посетители) Сегодня, 21:12
Цитата: kolu411
Если бы кое-кто исполнял свои обязанности и отрывал от кресел свои телеса такого захламления а следовательно пожара не было.

Это так экологи смотрят за состоянием в области! Всех уволить надо! Почему свалки не организованы? Почему нет надзора?
Эти экологи только штрафы могут предприятиям носить, а решать ситуацию со стихийными свалками кто за вас будет?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Placida
 111753576 (Посетители) Сегодня, 21:11
Гореть начало давно,а власти не чешутся,пожар разгорается ещё больше.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • GOAT
  • 111753576
  • Космос
 awa1314133 (Посетители) Сегодня, 20:59
Это позор для властей города, ведь с обратной стороны любых зданий, предприятий, организаций, гаражей как в черте города, так и за пределами города есть такие свалки. Все к ним привыкли, а это и есть мина замедленного действия. Вы думаете кто-то из властей прочитают эти слова.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • 111753576
  • GOAT
  • Космос
 tolk (Посетители) Сегодня, 20:52
В черте города такая свалка! Акимат ! Кто ответственный ?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 111753576
 Актау362 (Посетители) Сегодня, 20:51
Вонь стоит от гари в городе.Дышать нечем.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Космос
 Businessman (Посетители) Сегодня, 20:17
Виновных не будет, самовозгорание мусора. Кто-то облегчил себе задачу, зачем тратиться на утилизацию, если можно поджечь?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • GOAT
  • Placida
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 19:41
Если бы кое-кто исполнял свои обязанности и отрывал от кресел свои телеса такого захламления а следовательно пожара не было. Но у нас как обычно скажут что еще вчера ничего не было а сегодня кто то завез и поджег!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +12
  • ЁмоЁ
  • Tankushka
  • дорожник
  • chrome
  • Ingul
  • TU-154
  • илидия
  • kolu411
  • alixah
  • tolk
  • 111753576
  • Placida
 Дизель (Посетители) Сегодня, 17:46
Утилизация мусора по "Магышлакски", хорошо что
огонь не добрался до ОРУ 110 кв....
Тогда феерверк был покруче и хлопки "по громче", если бы транс взорвался...
Надо же было столько мусора накопить вокруг высоковольтного РУ, совсем страх потеряли...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика