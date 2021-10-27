ДТП с коровой на трассе Атырау-Актау: Водитель требует с хозяина скотины шесть миллионов тенге

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Как установлено в суде, водитель Mitsubishi Pajero Sport совершил наезд на корову на трассе Атырау-Актау. Животное погибло на месте. На водителя завели административное дело.
Постановлением Мангистауского районного суда производство по делу было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.
Владельца животного постановлением отдела полиции Мангистауского района оштрафовали на 10 месячных расчётных показателей - 29 170 тенге по части 2 статьи 615 КоАП (Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения, повлёкшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб).
В связи с повреждением автомобиля истец просил взыскать с ответчика материальный ущерб на сумму 6 021 000 тенге.
Решением суда первой инстанции иск удовлетворён.
Однако ответчик обжаловал решение суда в апелляционном порядке. Он указал, что его вина не доказана, и просил отменить решение суда.
Вместе с тем установлено, что вины истца в ДТП нет. Данная авария произошла по вине ответчика, что полностью доказано материалами.
Судебная коллегия, рассмотрев дело, оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, решение суда без изменения.
Постановлением Мангистауского районного суда производство по делу было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.
Владельца животного постановлением отдела полиции Мангистауского района оштрафовали на 10 месячных расчётных показателей - 29 170 тенге по части 2 статьи 615 КоАП (Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения, повлёкшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб).
В связи с повреждением автомобиля истец просил взыскать с ответчика материальный ущерб на сумму 6 021 000 тенге.
Решением суда первой инстанции иск удовлетворён.
Однако ответчик обжаловал решение суда в апелляционном порядке. Он указал, что его вина не доказана, и просил отменить решение суда.
Вместе с тем установлено, что вины истца в ДТП нет. Данная авария произошла по вине ответчика, что полностью доказано материалами.
Судебная коллегия, рассмотрев дело, оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, решение суда без изменения.