«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 27 Октября
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.01 KZT
  • €1 = 493.75 KZT
  • 1 RUB = 6.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:22

Просмотров: 692

ДТП с коровой на трассе Атырау-Актау: Водитель требует с хозяина скотины шесть миллионов тенге

Исковое заявление о взыскании материального ущерба рассмотрено судебной коллегией по гражданским делам Мангистауского областного суда. Вчера, 26 октября, пресс-служба Мангистауского областного суда сообщила о приговоре по данному делу.

Фото из доступных источников
Как установлено в суде, водитель Mitsubishi Pajero Sport совершил наезд на корову на трассе Атырау-Актау. Животное погибло на месте. На водителя завели административное дело.

Постановлением Мангистауского районного суда производство по делу было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Владельца животного постановлением отдела полиции Мангистауского района оштрафовали на 10 месячных расчётных показателей - 29 170 тенге по части 2 статьи 615 КоАП (Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения, повлёкшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб).

В связи с повреждением автомобиля истец просил взыскать с ответчика материальный ущерб на сумму 6 021 000 тенге.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворён.

Однако ответчик обжаловал решение суда в апелляционном порядке. Он указал, что его вина не доказана, и просил отменить решение суда.

Вместе с тем установлено, что вины истца в ДТП нет. Данная авария произошла по вине ответчика, что полностью доказано материалами.

Судебная коллегия, рассмотрев дело, оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, решение суда без изменения.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Око
  • Космос
  • malovdmitriy
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 17:44
Неужели свершилось?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Око
  • Космос
  • malovdmitriy
  • Kain-Livesy
  • diger
 JokeR 2014 (Посетители) Сегодня, 17:43
Наконец-то "Корова" виновата !!! Остались еще-"Верблюд,Лошадь и Баран !" applause
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ingul
 watlow (Посетители) Сегодня, 17:31
А у нас свои законы. Виноват всегда водитель.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика