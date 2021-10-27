ДТП с коровой на трассе Атырау-Актау: Водитель требует с хозяина скотины шесть миллионов тенге

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Как установлено в суде, водитель Mitsubishi Pajero Sport совершил наезд на корову на трассе Атырау-Актау. Животное погибло на месте. На водителя завели административное дело.



Постановлением Мангистауского районного суда производство по делу было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.



Владельца животного постановлением отдела полиции Мангистауского района оштрафовали на 10 месячных расчётных показателей - 29 170 тенге по части 2 статьи 615 КоАП (Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения, повлёкшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб).



В связи с повреждением автомобиля истец просил взыскать с ответчика материальный ущерб на сумму 6 021 000 тенге.



Решением суда первой инстанции иск удовлетворён.



Однако ответчик обжаловал решение суда в апелляционном порядке. Он указал, что его вина не доказана, и просил отменить решение суда.



Вместе с тем установлено, что вины истца в ДТП нет. Данная авария произошла по вине ответчика, что полностью доказано материалами.



Судебная коллегия, рассмотрев дело, оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, решение суда без изменения.