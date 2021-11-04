В Актау автомобиль врезался в опору освещения

В 00:10 часов 4 ноября 2021 года на пульт дежурного «102» поступил вызов о дорожно-транспортном происшествие в 4А микрорайоне.- Водитель автотранспорта «Honda CR-V», выезжая с парковки, не справился с рулевым управлением и врезался в столб. Тем самым нанёс материальный ущерб в ТОО «АУЭС», - сообщили в полиции региона.По данным полиции, на водителя автотранспорта составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК.