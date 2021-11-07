Появились подробности взрыва в Актау

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Как стало известно, взорвалось двухэтажное кафе, которое расположено в комплексе «Шеркала» в 29А микрорайоне.
На месте взрыва сейчас работают семь единиц техники и 22 сотрудника Актауской городской пожарной службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, 11 единиц техники и 25 сотрудников областного департамента полиции.
Жители ощутили интенсивную тряску даже в отдалённых микрорайонах.
На месте взрыва сейчас работают семь единиц техники и 22 сотрудника Актауской городской пожарной службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, 11 единиц техники и 25 сотрудников областного департамента полиции.
- Сейчас выясняются причина взрыва, повреждённая территория и объём нанесённого ущерба, - сообщил главный специалист управления по чрезвычайным ситуациям Актау Максат Шапкатов.
Жители ощутили интенсивную тряску даже в отдалённых микрорайонах.
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