Появились подробности взрыва в Актау

- Сейчас выясняются причина взрыва, повреждённая территория и объём нанесённого ущерба, - сообщил главный специалист управления по чрезвычайным ситуациям Актау Максат Шапкатов.

Как стало известно, взорвалось двухэтажное кафе, которое расположено в комплексе «Шеркала» в 29А микрорайоне.На месте взрыва сейчас работают семь единиц техники и 22 сотрудника Актауской городской пожарной службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, 11 единиц техники и 25 сотрудников областного департамента полиции.Жители ощутили интенсивную тряску даже в отдалённых микрорайонах.