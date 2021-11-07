Спасатели: На момент взрыва в кафе никого не было

- Информация о погибших недостоверна. По предварительной информации, на момент взрыва в кафе никого не было, - заявил Талгат Уали.

В областном акимате сообщили, что после ЧП в больницы пока никто не обращался.По информации полиции, данный факт зарегистрирован в ЕРДР департамента полиции Мангистауской области по статье 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности).На месте происшествия задействованы все структурные подразделения правоохранительных органов, а именно, 44 экипажа патрульной полиции в составе 150 сотрудников полиции.На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа.Информация о пострадавших не поступала. Причина взрыва устанавливается уполномоченными органами.Рассылаемое сообщение в мессенджерах о погибших опроверг официальный представитель МЧС Талгат Уали, передаёт Tengrinews.kz.