Драка на проезжей части в Актау: полиция нашла потерпевшего и его жену

- Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и других лиц, участвовавших в драке, - дополнили в ведомстве.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и доставлены в управление полиции потерпевший и его супруга. Назначена судебно-медицинская экспертиза.Правоохранители выяснили, что драка между потерпевшим и неустановленными лицами произошла на почве словесного конфликта.Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по пункту 1 части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство, совершённое группой лиц).Драчунам могут грозить: штраф в размере до 5000 месячных расчётных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.Напомним, видео потасовки сняли в ночь на 4 декабря на проезжей части между 27 и 28 микрорайонами перед магазином «Abdi».