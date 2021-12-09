На трассе Шетпе - Сай-Отес из-за сильного ветра опрокинулись два автомобиля

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 декабря 2021 года. В 23:10 на номер «102» поступил вызов о том, что на трассе Шетпе - Сай-Отес опрокинулись два автомобиля марки «Газель».
- На место выехала рота патрульной полиции. Пострадавших нет. Оказали содействие, помогли поднять трактором, - сообщили в полиции региона.
Стражи порядка просят водителей без особой надобности не садиться за руль.
Напомним, вчера, 8 декабря, с 96-го по 101-й километр трассы Жетыбай-Шетпе создалась большая помеха движению из-за пыльной бури.
Уже второй день на территорий области пыльная буря и сильный ветер. Спасатели дали несколько рекомендаций о том, как вести себя во время бури.
- На место выехала рота патрульной полиции. Пострадавших нет. Оказали содействие, помогли поднять трактором, - сообщили в полиции региона.
Стражи порядка просят водителей без особой надобности не садиться за руль.
Напомним, вчера, 8 декабря, с 96-го по 101-й километр трассы Жетыбай-Шетпе создалась большая помеха движению из-за пыльной бури.
Уже второй день на территорий области пыльная буря и сильный ветер. Спасатели дали несколько рекомендаций о том, как вести себя во время бури.
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