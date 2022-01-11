Во время беспорядков в Алматы погиб житель Жанаозена Ислам Торебек

Мама погибшего юноши Куралай Балхаева рассказала, что трагический случай произошел 6 января.- Во время беспорядков Ислам находился дома. А 6 января, так как интернета не было, и не имея информации, что на улицах Алматы все еще стреляют, он с другом вышел во двор. У них было мало запасов продуктов и они стали искать открытый магазин. В этот день он попал под обстрел, погиб на месте, - рассказала Куралай Балхаева.Ислам Торебек после окончания школы №19 поступил в Алматинский университет энергетики и связи. В этом году он готовился к дипломной работе. В марте 2022 года ему бы исполнилось 22 года.По словам мамы, тело погибшего Ислама Торебека должны доставить в Мангистау из Алматы сегодня, 11 января. Похороны состоятся завтра, 12 января, в Жанаозене по адресу: микрорайон Өркен, 22 дом, 55 квартира (5-22-55/56).