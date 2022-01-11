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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:27

Просмотров: 6355

Во время беспорядков в Алматы погиб житель Жанаозена Ислам Торебек

Житель Жанаозена, студент пятого курса Алматинского университета энергетики и связи Ислам Торебек трагически погиб во время массовых беспорядков в Алматы.

Фото из архива семьи
Мама погибшего юноши Куралай Балхаева рассказала, что трагический случай произошел 6 января.

- Во время беспорядков Ислам находился дома. А 6 января, так как интернета не было, и не имея информации, что на улицах Алматы все еще стреляют, он с другом вышел во двор. У них было мало запасов продуктов и они стали искать открытый магазин. В этот день он попал под обстрел, погиб на месте, - рассказала Куралай Балхаева.

Ислам Торебек после окончания школы №19 поступил в Алматинский университет энергетики и связи. В этом году он готовился к дипломной работе. В марте 2022 года ему бы исполнилось 22 года.

По словам мамы, тело погибшего Ислама Торебека должны доставить в Мангистау из Алматы сегодня, 11 января. Похороны состоятся завтра, 12 января, в Жанаозене по адресу: микрорайон Өркен, 22 дом, 55 квартира (5-22-55/56).

Во время беспорядков в Алматы погиб житель Жанаозена Ислам Торебек


Во время беспорядков в Алматы погиб житель Жанаозена Ислам Торебек



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Комментарии ( 4 )

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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 16:07
Напрасно удивляетесь.
Новый год,каникулы,
праздники,Медео..
В Алмате
Полно гостей и
туристов в это время.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ingul
  • Земляк
  • HalatHalatuHalat
 дорожник (Посетители) Сегодня, 14:32
Жаль парня. Я тоже закончил этот институт в 22 года. Самое начало жизни

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Дизель
  • Земляк
 diger (Посетители) Сегодня, 14:09
Земляк,Так поливали с автоматического оружия как раз силовики, отсюда и молчат. Пусть сделают экспертизу, и всё сразу выяснится кто в кого стрелял, и из чего. У каждого ствола есть свой "почерк" , оставляемый на пуле, и найти ствол не проблема. Всё они по правилу должны быть отстреляны, и быть в архиве. Но искать стрелявших во все стороны, никто не будет, так как выйдут на силовиков...т.е. на себя...
 
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  • diger
  • NASA
  • Ирон
 Земляк (Посетители) Сегодня, 13:42
А почему нет информации сколько всего людей погибло.? Только силовики и и нац гвардия кнб. убиты. а простой народ что не было жертв? Почему СМИ молчит? Соболезную родственикам!
 
 

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