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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:20

Просмотров: 1073

В Актау женщина-водитель перепутала переключения коробки передач автомобиля и сбила ребёнка на тротуаре

В пресс-службе департамента полиции региона рассказали подробности наезда на ребёнка на тротуаре в 17 микрорайоне.

Кадр видео
В 13:20 на пульт дежурного «102» управления полиции Актау поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии перед ЖК «Дукат» в 17 микрорайоне.

- Водитель автомобиля Chevrolet Aveo сбила женщину и пятилетнего ребёнка на тротуаре, перепутав комбинацию переключения коробки передач. Вместо движения вперёд, автомобиль начал движение назад. Мать с ребёнком доставили в Мангистаускую областную больницу. Состояние мальчика стабильное, он в сознании, самостоятельно ходит. Ведётся расследование, - рассказали в полиции региона.

Напомним, в Сети появилось видео происшествия, которое произошло сегодня, 10 февраля, в 17 микрорайоне Актау.



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Комментарии ( 2 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 15:51
Сейчас надо в оба смотреть. В любой момент тебя могут задавить, убить, покалечить. Не зависимо от того где ты, прав ли ты, какого ты пола и возраста.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Jack
 Гроза (Посетители) Сегодня, 15:45
Состояние мальчика стабильное, он в сознании, самостоятельно ходит.


Слава случаю! Скорейшего выздоровления!
 
 

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