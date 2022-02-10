В Актау женщина-водитель перепутала переключения коробки передач автомобиля и сбила ребёнка на тротуаре

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В 13:20 на пульт дежурного «102» управления полиции Актау поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии перед ЖК «Дукат» в 17 микрорайоне.
- Водитель автомобиля Chevrolet Aveo сбила женщину и пятилетнего ребёнка на тротуаре, перепутав комбинацию переключения коробки передач. Вместо движения вперёд, автомобиль начал движение назад. Мать с ребёнком доставили в Мангистаускую областную больницу. Состояние мальчика стабильное, он в сознании, самостоятельно ходит. Ведётся расследование, - рассказали в полиции региона.
Напомним, в Сети появилось видео происшествия, которое произошло сегодня, 10 февраля, в 17 микрорайоне Актау.
- Водитель автомобиля Chevrolet Aveo сбила женщину и пятилетнего ребёнка на тротуаре, перепутав комбинацию переключения коробки передач. Вместо движения вперёд, автомобиль начал движение назад. Мать с ребёнком доставили в Мангистаускую областную больницу. Состояние мальчика стабильное, он в сознании, самостоятельно ходит. Ведётся расследование, - рассказали в полиции региона.
Напомним, в Сети появилось видео происшествия, которое произошло сегодня, 10 февраля, в 17 микрорайоне Актау.