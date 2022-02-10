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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:11

Просмотров: 3764

Ребёнка сбил автомобиль на тротуаре в 17 микрорайоне Актау

Происшествие произошло сегодня, 10 февраля, в 17 микрорайоне возле 1 дома.

Кадр видео
В Сети появилось видео происшествия, которое произошло сегодня, 10 февраля, в 17 микрорайоне Актау.

По кадрам видео видно, что водитель автомобиля Chevrolet Aveo, сдавая назад, сбил ребёнка, идущего по тротуару. Малыша за руку вёл взрослый человек.



На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливают обстоятельства аварии. Ребенок жив и доставлен в больницу.



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Комментарии ( 5 )

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glu-info (Посетители) Сегодня, 16:02
Цитата: babe
Скорей всего дамочка с гранатой в руках ! Перепутала педали
Но зачем газ в пол вдавливать?
 
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Гроза (Посетители) Сегодня, 15:40
Цитата: jokerok
И вобще сейчас такие все беззаботные стали. Кто-то другой должен за всё отвечать, охранять и пр. А ты такой идёшь и только наслаждаешься жизнью.


Инсталюди.

Ужасное конечно происшествие...
 
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Бродяга (Посетители) Сегодня, 15:27
Казнить это чудовище
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 15:19
ппц. Мамаша сама отбежала а ребёнка оставила.

И вобще сейчас такие все беззаботные стали. Кто-то другой должен за всё отвечать, охранять и пр. А ты такой идёшь и только наслаждаешься жизнью.
Инстинкты самосохранения как-то исчезают понемногу.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 14:19
Скорей всего дамочка с гранатой в руках ! Перепутала педали
 
 

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