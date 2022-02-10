Ребёнка сбил автомобиль на тротуаре в 17 микрорайоне Актау

В Сети появилось видео происшествия, которое произошло сегодня, 10 февраля, в 17 микрорайоне Актау.По кадрам видео видно, что водитель автомобиля Chevrolet Aveo, сдавая назад, сбил ребёнка, идущего по тротуару. Малыша за руку вёл взрослый человек.На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливают обстоятельства аварии. Ребенок жив и доставлен в больницу.