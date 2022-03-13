Задним ходом от полиции: необычная погоня в Актау попала на видео

Необычная погоня развернулась на автодороге перед жилым комплексом «Дукат» в 17 микрорайоне.На видео водитель Lada Priora резво двигается задним ходом по своей полосе. Спустя время в кадре появляется полицейский экипаж, следующий за ним по «встречке».Как удалось выяснить, водителя Lada Priora угораздило наехать на столб.Что послужило причиной такого пассажа - неизвестно.