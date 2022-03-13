Задним ходом от полиции: необычная погоня в Актау попала на видео

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Необычная погоня развернулась на автодороге перед жилым комплексом «Дукат» в 17 микрорайоне.
На видео водитель Lada Priora резво двигается задним ходом по своей полосе. Спустя время в кадре появляется полицейский экипаж, следующий за ним по «встречке».
Как удалось выяснить, водителя Lada Priora угораздило наехать на столб.
Что послужило причиной такого пассажа - неизвестно.
На видео водитель Lada Priora резво двигается задним ходом по своей полосе. Спустя время в кадре появляется полицейский экипаж, следующий за ним по «встречке».
Как удалось выяснить, водителя Lada Priora угораздило наехать на столб.
Что послужило причиной такого пассажа - неизвестно.
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