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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:32

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Водителя БТР в Актау привлекли к ответственности

Водитель спецтехники БТР-80 привлечён к ответственности, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Кадр видео
По данным полиции, водитель спецтехники БТР-80 при возникновении препятствия не принял меры к снижению скорости и совершил столкновение на стоящий автомобиль «Lada-21907».

- Пострадавших нет. На водителя спецтехники БТР-80 составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК,- сообщили в полиции региона.

Напомним, дорожный инцидент произошел у ТОО «МАЭК-Казатомпром» 11 марта 2022 года около 17:30.




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