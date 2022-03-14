Водителя БТР в Актау привлекли к ответственности

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По данным полиции, водитель спецтехники БТР-80 при возникновении препятствия не принял меры к снижению скорости и совершил столкновение на стоящий автомобиль «Lada-21907».
- Пострадавших нет. На водителя спецтехники БТР-80 составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК,- сообщили в полиции региона.
Напомним, дорожный инцидент произошел у ТОО «МАЭК-Казатомпром» 11 марта 2022 года около 17:30.
- Пострадавших нет. На водителя спецтехники БТР-80 составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК,- сообщили в полиции региона.
Напомним, дорожный инцидент произошел у ТОО «МАЭК-Казатомпром» 11 марта 2022 года около 17:30.
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