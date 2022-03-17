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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:02

Просмотров: 490

В сети появилось видео автомобильного сафари на собаку в Актау

Жители Актау сняли на видео мужчину, который, по их словам, вначале бросал камни в собак, затем сел в иномарку и начал намеренно пытаться сбить их автомобилем.

Кадр видео
Жители Актау прислали в редакцию Lada.kz видео, на кадрах которого видно, как водитель иномарки намеренно маневрировал для наезда на собаку.



Инцидент произошёл сегодня, 17 марта, примерно в 16:30 на набережной 1 микрорайона.

- Надеемся, что его привлекут по всем административным статьям. Этот мужчина приехал, вышел из машины и начал кидать камни в собак, затем сел обратно в машину и начал намеренно их давить. После того, как он увидел, что мы его снимаем на видео, начал нас посылать и выражаться нецензурной бранью, - рассказали жители Актау.

На данный момент сотрудники патрульной полиции установили личность нарушителя. Сейчас он привлекается к ответственности. Информация о принятом решении будет сообщена дополнительно.



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