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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:55

Просмотров: 2247

Настоящий герой Актау! В Сети появилось видео спасения тонущей в море женщины

В социальных сетях появилось видео спасения тонущей молодой женщины в микрорайоне «Самал». На кадрах видео видно, что женщину из воды вытаскивает мужчина в одежде. Герой видеоролика захотел остаться неизвестным.

Кадр видео
На кадрах видео видно, что первым в воду спасать тонущую женщину бросился мужчина в верхней одежде. После чего он передал женщину сотрудникам полиции на берегу, которые уже подоспели на помощь.



Журналистам Lada.kz удалось связаться с героем видеоролика, но он пожелал не называть свою фамилию, потому что не хочет славы.

Напомним, что в департаменте полиции Мангистауской области ранее заявили, что тонущую в море молодую женщину спасли полицейские Актау.

Инцидент произошёл 17 марта около 19:13. В полицию сообщили о тонущей девушке в 15 микрорайоне «Самал». На место происшествия прибыл экипаж батальона патрульной полиции «Сункар-5»: стражи порядка Ержан Кокенов и Мурат Шыныбеков, а также участковый инспектор полиции 15 микрорайона Нуржан Жакипов.





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Комментарии ( 1 )

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  • alixah
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  • rastolkuy
 Ирон (Посетители) Сегодня, 20:15
Красавчик настоящий герой .я тоже не так давно не дал девушке прыгнуть с этажа на уговоры ушло больше часа но оно того стоило
 
 

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