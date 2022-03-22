Настоящий герой Актау! В Сети появилось видео спасения тонущей в море женщины

Кадр видео
На кадрах видео видно, что первым в воду спасать тонущую женщину бросился мужчина в верхней одежде. После чего он передал женщину сотрудникам полиции на берегу, которые уже подоспели на помощь.
Журналистам Lada.kz удалось связаться с героем видеоролика, но он пожелал не называть свою фамилию, потому что не хочет славы.
Напомним, что в департаменте полиции Мангистауской области ранее заявили, что тонущую в море молодую женщину спасли полицейские Актау.
Инцидент произошёл 17 марта около 19:13. В полицию сообщили о тонущей девушке в 15 микрорайоне «Самал». На место происшествия прибыл экипаж батальона патрульной полиции «Сункар-5»: стражи порядка Ержан Кокенов и Мурат Шыныбеков, а также участковый инспектор полиции 15 микрорайона Нуржан Жакипов.
Журналистам Lada.kz удалось связаться с героем видеоролика, но он пожелал не называть свою фамилию, потому что не хочет славы.
Напомним, что в департаменте полиции Мангистауской области ранее заявили, что тонущую в море молодую женщину спасли полицейские Актау.
Инцидент произошёл 17 марта около 19:13. В полицию сообщили о тонущей девушке в 15 микрорайоне «Самал». На место происшествия прибыл экипаж батальона патрульной полиции «Сункар-5»: стражи порядка Ержан Кокенов и Мурат Шыныбеков, а также участковый инспектор полиции 15 микрорайона Нуржан Жакипов.