В Мангистау сотрудники социального спортивного проекта остались без работы

Коллектив проекта
Сотрудники проекта «Чемпионы нашего двора» записали видеообращение Президенту Республики Касыму-Жомарту Токаеву. В нем автор проекта Асия Идрис рассказала о проблемах, с которыми столкнулись спортсмены в Мангистау.
- Уважаемый Касым-Жомарт Кемелович! Мы, коллектив проекта «Чемпионы нашего двора», который осуществляет развитие массового спорта, доступного для всех, отраженный в концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на период до 2025 года, который был утвержден указом Президента от 11 января 2016 года за номером 168. Наш проект поставленную Вами задачу реализовывал полностью. В 2019 году только в Актау были привлечены к массовому спорту 7200 детей. На конец 2021 года охват детей составил 43 тысячи. Благодаря поддержке уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин наш проект в 2021 году начал работу в Мунайлинском районе и Жанаозене, - рассказала Асия Идрис.
По словам автора проекта, ее инструкторы выполняли работу не только тренеров, но и были для детей наставниками и друзьями. А также сотрудники проекта собственноручно отремонтировали здание, в котором проводились бесплатные занятия по йоге для пожилых людей.
- Но 64 сотрудника на протяжении уже трех месяцев сидят без работы и без средств к существованию, так как есть государственные служащие, которые, пользуясь своим служебным положением, связями, дискредитируют доверие народа государству, переиначивают, перекраивают закон, как нам кажется, преследуя псевдоинтересы. Слаженности их работы по блокировке проекта можно только позавидовать. Уважаемый Президент, мы доводим до Вашего сведения, что на местах Ваши поручения просто игнорируют и саботируют. Мы привлекли к занятиям 43 тысячи детей, стали известны широкому спектру населения, но чиновники решили нас просто морально задушить. У нас служилось впечатление, что местным чиновникам от нас нужна не только работа, но и что-то еще. Мое обращение к акиму области Нурлану Аскаровичу осталось безрезультатно, - сказала автор проекта.
Асия Идрис попросила Главу государства вмешаться в ситуацию и дать возможность проекту и дальше работать на территории области.
- Уважаемый Касым-Жомарт Кемелович, просит Вас лично вмешаться в ситуацию, разрешить вопрос в положительном ключе, дать возможность представителям нашего региона продолжить свой вклад в развитие казахстанского спорта, оградить нас от действий чиновников, которые подрывают Ваши поручения, саботируют работу государственного аппарата, преследуя цели, противоречащие интересам нашей страны, - сказала Асия Идрис.
Напомним, в 2019 году в Актау начал реализовываться проект «Чемпионы нашего двора».
- Уважаемый Касым-Жомарт Кемелович! Мы, коллектив проекта «Чемпионы нашего двора», который осуществляет развитие массового спорта, доступного для всех, отраженный в концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на период до 2025 года, который был утвержден указом Президента от 11 января 2016 года за номером 168. Наш проект поставленную Вами задачу реализовывал полностью. В 2019 году только в Актау были привлечены к массовому спорту 7200 детей. На конец 2021 года охват детей составил 43 тысячи. Благодаря поддержке уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин наш проект в 2021 году начал работу в Мунайлинском районе и Жанаозене, - рассказала Асия Идрис.
По словам автора проекта, ее инструкторы выполняли работу не только тренеров, но и были для детей наставниками и друзьями. А также сотрудники проекта собственноручно отремонтировали здание, в котором проводились бесплатные занятия по йоге для пожилых людей.
- Но 64 сотрудника на протяжении уже трех месяцев сидят без работы и без средств к существованию, так как есть государственные служащие, которые, пользуясь своим служебным положением, связями, дискредитируют доверие народа государству, переиначивают, перекраивают закон, как нам кажется, преследуя псевдоинтересы. Слаженности их работы по блокировке проекта можно только позавидовать. Уважаемый Президент, мы доводим до Вашего сведения, что на местах Ваши поручения просто игнорируют и саботируют. Мы привлекли к занятиям 43 тысячи детей, стали известны широкому спектру населения, но чиновники решили нас просто морально задушить. У нас служилось впечатление, что местным чиновникам от нас нужна не только работа, но и что-то еще. Мое обращение к акиму области Нурлану Аскаровичу осталось безрезультатно, - сказала автор проекта.
Асия Идрис попросила Главу государства вмешаться в ситуацию и дать возможность проекту и дальше работать на территории области.
- Уважаемый Касым-Жомарт Кемелович, просит Вас лично вмешаться в ситуацию, разрешить вопрос в положительном ключе, дать возможность представителям нашего региона продолжить свой вклад в развитие казахстанского спорта, оградить нас от действий чиновников, которые подрывают Ваши поручения, саботируют работу государственного аппарата, преследуя цели, противоречащие интересам нашей страны, - сказала Асия Идрис.
Напомним, в 2019 году в Актау начал реализовываться проект «Чемпионы нашего двора».
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