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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:06

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«Аэрофлот» возобновит полёты в Актау

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет рейсы в Казахстан с 7 апреля, сообщается на сайте компании.

Иллюстративное фото из открытых источников
«Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан.

Полёты в Актау из Сочи начнутся 8 апреля. Полёты будут осуществляться авиакомпанией «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») на самолётах отечественного производства Superjet 100. Также самолёты авиакомпании будут летать в Армению, Египет, Израиль, Турцию и Узбекистан.

В Актау из Сочи планируется по три рейса в неделю.

В компании отметили, полётная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний Группы — Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Красноярска.

Напомним, с 8 марта «Аэрофлот» приостановил выполнение рейсов в Актау из-за «возникновения дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов».



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