«Аэрофлот» возобновит полёты в Актау

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«Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан.
Полёты в Актау из Сочи начнутся 8 апреля. Полёты будут осуществляться авиакомпанией «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») на самолётах отечественного производства Superjet 100. Также самолёты авиакомпании будут летать в Армению, Египет, Израиль, Турцию и Узбекистан.
В Актау из Сочи планируется по три рейса в неделю.
В компании отметили, полётная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний Группы — Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Красноярска.
Напомним, с 8 марта «Аэрофлот» приостановил выполнение рейсов в Актау из-за «возникновения дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов».
Полёты в Актау из Сочи начнутся 8 апреля. Полёты будут осуществляться авиакомпанией «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») на самолётах отечественного производства Superjet 100. Также самолёты авиакомпании будут летать в Армению, Египет, Израиль, Турцию и Узбекистан.
В Актау из Сочи планируется по три рейса в неделю.
В компании отметили, полётная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний Группы — Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Красноярска.
Напомним, с 8 марта «Аэрофлот» приостановил выполнение рейсов в Актау из-за «возникновения дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов».
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