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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:20

Просмотров: 505

На работу озеленителей Актау за пять лет планируют потратить 5 миллиардов тенге

Некоторые цифры из проекта государственно-частного партнёрства (ГЧП) по озеленению Актау на пять лет.

Фото из архива Lada.kz
Работы по озеленению Актау в рамках ГЧП на 2022-2027 годы возлагаются на управление природных ресурсов и регулирования природопользования, а также городской отдел ЖКХ.

Стоимость проекта составляет 5 214 065 514 тенге. Эта сумма формируется следующим образом: 1,5 миллиарда тенге - фонд заработной платы, 80 миллионов тенге - материалы и оборудование, 1,1 миллиардов тенге - транспортные расходы, 681,4 миллиона тенге - расход на воду и водовоз, 387,3 миллионов тенге - обслуживание существующих водопроводов и ремонт новых.

На работу озеленителей Актау за пять лет планируют потратить 5 миллиардов тенге


Средняя плата одного садовника будет составлять 112 500 тенге.

Всего будет задействовано 257 специалистов.

В ходе реализации проекта в бюджет дополнительно поступит 180 миллионов тенге.

Напомним, в этом году в Актау обещают высадить и поливать 25 тысяч деревьев и 40 тысяч роз.

На работу озеленителей Актау за пять лет планируют потратить 5 миллиардов тенге



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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:37
Единственное, что никогда не вызывало сомнения,- это то, что будет потрачено.
 
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 Argallo (Посетители) Сегодня, 10:56
Тратят ежегодно миллиарды денег, а зелень с каждым годом только уменьшается, чудеса!
 
 

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