На работу озеленителей Актау за пять лет планируют потратить 5 миллиардов тенге

Фото из архива Lada.kz
Работы по озеленению Актау в рамках ГЧП на 2022-2027 годы возлагаются на управление природных ресурсов и регулирования природопользования, а также городской отдел ЖКХ.
Стоимость проекта составляет 5 214 065 514 тенге. Эта сумма формируется следующим образом: 1,5 миллиарда тенге - фонд заработной платы, 80 миллионов тенге - материалы и оборудование, 1,1 миллиардов тенге - транспортные расходы, 681,4 миллиона тенге - расход на воду и водовоз, 387,3 миллионов тенге - обслуживание существующих водопроводов и ремонт новых.
Средняя плата одного садовника будет составлять 112 500 тенге.
Всего будет задействовано 257 специалистов.
В ходе реализации проекта в бюджет дополнительно поступит 180 миллионов тенге.
Напомним, в этом году в Актау обещают высадить и поливать 25 тысяч деревьев и 40 тысяч роз.
Стоимость проекта составляет 5 214 065 514 тенге. Эта сумма формируется следующим образом: 1,5 миллиарда тенге - фонд заработной платы, 80 миллионов тенге - материалы и оборудование, 1,1 миллиардов тенге - транспортные расходы, 681,4 миллиона тенге - расход на воду и водовоз, 387,3 миллионов тенге - обслуживание существующих водопроводов и ремонт новых.
Средняя плата одного садовника будет составлять 112 500 тенге.
Всего будет задействовано 257 специалистов.
В ходе реализации проекта в бюджет дополнительно поступит 180 миллионов тенге.
Напомним, в этом году в Актау обещают высадить и поливать 25 тысяч деревьев и 40 тысяч роз.