Жители Актау пожаловались на выброшенные из аптеки шприцы и медицинские препараты

По словам горожан, сотрудники аптеки, расположенной в первом доме 12 микрорайона Актау, уже длительное время оставляют расходные материалы возле мусорных контейнеров.- Эту же картину я наблюдала еще зимой. По идее, работники аптек не имеют права оставлять использованные шприцы и лекарства. Они обязаны утилизировать в специально отведенных для этих целей местах, но тут налицо просто безответственный поступок. На улицах бегают дети, и мало ли что им придет в голову, несмотря на наши предупреждения не подходить и не касаться этого мусора. Соседи неоднократно обращались в аптеки с требованием прекратить данное безобразие, но халатные действия этих работников налицо. Проблема в том, что неизвестно, какая именно аптека выбрасывает свой мусор. В первом доме несколько аптек. В одной из них причастность к отходам отрицают, отправляя в соседнюю аптеку, – говорит жительница Актау.