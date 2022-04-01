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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:38

Просмотров: 678

Жители Актау пожаловались на выброшенные из аптеки шприцы и медицинские препараты

Жители 12 микрорайона Актау возмутились действиями работников одной из расположенных поблизости аптек. Фармацевты, по словам жильцов, выбрасывают возле общедомовых мусорных контейнеров использованные шприцы и лекарства.

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По словам горожан, сотрудники аптеки, расположенной в первом доме 12 микрорайона Актау, уже длительное время оставляют расходные материалы возле мусорных контейнеров.



- Эту же картину я наблюдала еще зимой. По идее, работники аптек не имеют права оставлять использованные шприцы и лекарства. Они обязаны утилизировать в специально отведенных для этих целей местах, но тут налицо просто безответственный поступок. На улицах бегают дети, и мало ли что им придет в голову, несмотря на наши предупреждения не подходить и не касаться этого мусора. Соседи неоднократно обращались в аптеки с требованием прекратить данное безобразие, но халатные действия этих работников налицо. Проблема в том, что неизвестно, какая именно аптека выбрасывает свой мусор. В первом доме несколько аптек. В одной из них причастность к отходам отрицают, отправляя в соседнюю аптеку, – говорит жительница Актау.



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Комментарии ( 1 )

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  • ЁмоЁ
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 16:44
вообще аптеки, по идее, не используют шприцы. Уколы и капельницы попадают под определение медицинской деятельности. Этим занимаются в процедурных кабинетах. Ищите, где процедурный кабинет рядом.

Возможно стоит подключить участковых или полицию: у них есть оперативно-розыскная деятельность. На лицо нарушение правил утилизации медицинских отходов. Это кстати вопрос СЭС

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