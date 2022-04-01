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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:07

Просмотров: 533

Коммунальщики Жанаозена вышли на мирный митинг

Сотрудники ТОО «Тазалык», которое занимается вывозом мусора, требуют повышения заработной платы. Работники коммунальной компании записали видеообращение.

Скрин видео
По словам сотрудников ТОО «Тазалык», они хотят повышения заработной платы на 100%.



- В прошлом году нам обещали повысить зарплату на 100%. Говорили, после Нового года, но сегодня уже апрель на дворе, а мы, грузчики и мастера, как получали 60 тысяч тенге, так и получаем. Как на эти деньги можно обеспечить семью? Водители наши получают 170-180 000, но и этих денег сегодня недостаточно для полноценной жизни. Руководство говорит, что не может поднять нам зарплату, так как тариф на вывоз мусора сегодня 194 тенге с человека. Мы просим власть вмешаться в решение нашей проблемы, – говорят работники ТОО «Тазалык».



Как сообщили в ТОО, сейчас ведутся переговоры с работниками.

- В Жанаозен приехал заместитель руководителя управления труда Мангистауской области. Сейчас ведутся переговоры для решения возникшей проблемы, - сообщил Серик Картанбаев, директор ТОО «Тазалык».



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