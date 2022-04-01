Коммунальщики Жанаозена вышли на мирный митинг

По словам сотрудников ТОО «Тазалык», они хотят повышения заработной платы на 100%.- В прошлом году нам обещали повысить зарплату на 100%. Говорили, после Нового года, но сегодня уже апрель на дворе, а мы, грузчики и мастера, как получали 60 тысяч тенге, так и получаем. Как на эти деньги можно обеспечить семью? Водители наши получают 170-180 000, но и этих денег сегодня недостаточно для полноценной жизни. Руководство говорит, что не может поднять нам зарплату, так как тариф на вывоз мусора сегодня 194 тенге с человека. Мы просим власть вмешаться в решение нашей проблемы, – говорят работники ТОО «Тазалык».Как сообщили в ТОО, сейчас ведутся переговоры с работниками.- В Жанаозен приехал заместитель руководителя управления труда Мангистауской области. Сейчас ведутся переговоры для решения возникшей проблемы, - сообщил Серик Картанбаев, директор ТОО «Тазалык».