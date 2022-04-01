В Актау пропал семилетний мальчик

Эмиля Сухамлинова в такси посадил дядя в 3 микрорайоне Актау. Мальчик должен был доехать в 13 микрорайон.- Возможно, Эмиль вышел у другого дома в 13 микрорайоне, но домой так и не вернулся. Был одет в шапку в черно-синюю полоску с бубоном. На нем была темно-синяя куртка, ближе к черному цвету, с капюшоном и мехом, а также джинсы песочного цвета. Кроссовки синие на белой подошве. С собой был голубой самокат. Просьба любую информацию об Эмиле сообщить по телефону мамы (Надежды):, - сообщила мама мальчика.