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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 352

В Актау пропал семилетний мальчик

Родные ищут 7-летнего Эмиля Сухамлинова. Ребенок пропал вчера вечером, 31 марта. Об этом сообщила мама мальчика Надежда Сухамлинова.

Эмиль Сухамлинов
Эмиля Сухамлинова в такси посадил дядя в 3 микрорайоне Актау. Мальчик должен был доехать в 13 микрорайон.

- Возможно, Эмиль вышел у другого дома в 13 микрорайоне, но домой так и не вернулся. Был одет в шапку в черно-синюю полоску с бубоном. На нем была темно-синяя куртка, ближе к черному цвету, с капюшоном и мехом, а также джинсы песочного цвета. Кроссовки синие на белой подошве. С собой был голубой самокат. Просьба любую информацию об Эмиле сообщить по телефону мамы (Надежды): 87787112570, - сообщила мама мальчика.

В Актау пропал семилетний мальчик



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