Нехватку врачей и питьевой воды в Жанаозене констатируют власти региона

Личный приём граждан в Жанаозене. Фото предоставили в областном акимате
По состоянию на текущий год в Жанаозене зарегистрировано 159 тысяч человек. Из них 77 тысяч проживают в сёлах Тенге, Кызылсай, Рахат и Кендерли. В сфере здравоохранения функционируют 10 медицинских организаций, в том числе: три поликлиники, одна многопрофильная больница, две врачебные амбулатории, отделение станции скорой и неотложной помощи и три частные организации.
На сегодня в городе ощущается нехватка врачей. Для решения этой проблемы проводятся переговоры с медицинскими ВУЗами страны. Также проводятся ярмарки выпускников, организуется профориентационная работа среди выпускников школ с квалифицированными и опытными врачами.
Питьевая вода подаётся на город в среднем в объёме 30 тысяч кубометров в сутки. В летнее время потребность в питьевой воде составляет от 42 до 45 тысяч кубометров. Следовательно, дефицит питьевой воды в среднем составляет 10-12 тысяч кубометров в сутки. В целях решения данной проблемы в рамках Комплексного плана реализуется проект «Строительство завода по опреснению морской воды мощностью 50 тысяч кубометров в сутки с магистральным трубопроводом в районе зоны отдыха Кендерли».
Также в рамках программы «Нұрлы жер» реализуются проекты «Строительство инженерных сетей на незавершённых объектах» в сёлах Тенге и Рахат (9,5 километра газопроводов, 9,3 километра водопроводов и девять километров электросетей).
Напомним, как горожане продолжают бороться за своё будущее в Жанаозене.
На сегодня в городе ощущается нехватка врачей. Для решения этой проблемы проводятся переговоры с медицинскими ВУЗами страны. Также проводятся ярмарки выпускников, организуется профориентационная работа среди выпускников школ с квалифицированными и опытными врачами.
Питьевая вода подаётся на город в среднем в объёме 30 тысяч кубометров в сутки. В летнее время потребность в питьевой воде составляет от 42 до 45 тысяч кубометров. Следовательно, дефицит питьевой воды в среднем составляет 10-12 тысяч кубометров в сутки. В целях решения данной проблемы в рамках Комплексного плана реализуется проект «Строительство завода по опреснению морской воды мощностью 50 тысяч кубометров в сутки с магистральным трубопроводом в районе зоны отдыха Кендерли».
Также в рамках программы «Нұрлы жер» реализуются проекты «Строительство инженерных сетей на незавершённых объектах» в сёлах Тенге и Рахат (9,5 километра газопроводов, 9,3 километра водопроводов и девять километров электросетей).
Напомним, как горожане продолжают бороться за своё будущее в Жанаозене.
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