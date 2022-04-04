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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:43

Просмотров: 1086

Карусель для особенных детей сломалась на набережной Актау

Спустя две недели после открытия, как говорят горожане, на игровом объекте отвалилась конструкция.

Фото горожан
По словам жителей Актау, спортивную площадку для особенных детей на набережной 15 микрорайона открыли всего две недели назад, а на аттракционе уже «полетела» деталь.

Карусель для особенных детей сломалась на набережной Актау


- Это либо дело дикарей, которым только дай повод раскурочить все в клочья. Тогда куда смотрят полицейские, камеры? Нужно в таком случае ставить часовых, по другому никак. Либо же это просто некачественно выполненная работа, - возмутилась Гульзада.


Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.

Напомним, современная спортивная площадка для особенных детей открылась 22 марта. Проект реализован волонтерами из «Доброго сердца».

Карусель для особенных детей сломалась на набережной Актау



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Комментарии ( 3 )

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The Night Is Young (Посетители) Сегодня, 10:53
По моему это дело рук НЕ особенных детей которым за 20.
 
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  • Darkman
 tolk (Посетители) Сегодня, 10:31
Изделие низкого качества , итог - сломалась и месяца не прошло.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Феникс
  • Darkman
 Кари (Посетители) Сегодня, 09:19
Не сломалась, а сломали beat , сломали те которым родители не дали должного воспитания
 
 

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