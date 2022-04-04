Карусель для особенных детей сломалась на набережной Актау

- Это либо дело дикарей, которым только дай повод раскурочить все в клочья. Тогда куда смотрят полицейские, камеры? Нужно в таком случае ставить часовых, по другому никак. Либо же это просто некачественно выполненная работа, - возмутилась Гульзада.

По словам жителей Актау, спортивную площадку для особенных детей на набережной 15 микрорайона открыли всего две недели назад, а на аттракционе уже «полетела» деталь.Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.Напомним, современная спортивная площадка для особенных детей открылась 22 марта. Проект реализован волонтерами из «Доброго сердца».