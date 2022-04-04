ТОО «МАЭК-Казатомпром» не может гарантировать бесперебойную подачу воды в Актау

Фото из архива Lada.kz
Генеральный директор ТОО «МАЭК-Казатомпром» Талгат Есентугелов в ходе брифинга в центре общественных коммуникаций прокомментировал ситуацию с приостановкой подачи питьевой воды в город.
По его словам, в квартирах жителей Актау отключили питьевую воду из-за плановой проверки. Однако после проведения этих работ на напорном коллекторе главной насосной станции ЦУВС-3 образовался свищ. Из-за этого все насосы были остановлены.
- В 06.15 уже 2 апреля дефекты на напорном коллекторе главной насосной станции ЦУВС-3 были устранены. В 10.00 этого же дня водоснабжение города Актау было восстановлено, - сообщил Талгат Есентугелов.
Однако в полночь 3 апреля произошла еще одна авария, которая привела к ухудшению качества производимого дистиллята. Об этом сегодня сообщал аким города Актау Нурдаулет Килыбай на своей странице в Facebook.
- Другими словами, морская вода стала смешиваться с опресненной. Мы остановили работу, чтобы не подавать некачественную воду. 3 апреля были начаты пусковые операции. Пуск и выход на нормальный режим работы опреснительных установок занимает 10-12 часов, - добавил генеральный директор ТОО «МАЭК-Казатомпром».
По данным руководства, на предприятии работают восемь опреснительных установок. Большинство из них были введены в эксплуатацию при Советском Союзе.
- Учитывая, что установки отработали свой срок, последствия могут быть непредсказуемыми. До 2025 года необходимо их вывести из эксплуатации и заменить на израильские. Для этого нужно порядка 21 миллиона доллара, - сообщил Талгат Есентугелов.
Вопросом замены установок занимается акимат Мангистауской области. Когда они появятся и за чей счёт, пока неизвестно.
Еще одной причиной, из-за которой в Актау возникают проблемы с подачей воды, назвали тот факт, что город растет, увеличиваются объёмы потребления питьевой воды.
- Мы не можем гарантировать бесперебойную подачу воду. Сейчас активно строятся новые микрорайоны, им тоже нужны ресурсы. Мы будем, конечно, стараться, но гарантировать не можем, - прокомментировал директор департамента по эксплуатации ТОО «МАЭК-Казатомпром» Сабит Желкушинов.
Предприятие планирует провести обследование, чтобы понять, в каком состоянии сейчас находятся опреснительные установки и как это может отразиться на подачу воды в город.
Один из жителей Актау, смотревший брифинг руководства ТОО «МАЭК-Казатомпром» в социальных сетях, спросил, подает ли предприятие воду для пятизвездочного отеля Rixos.
- В отель Rixos мы воду не подаем. Мы обслуживаем только город и населенные пункты, - ответил Талгат Есентугелов.
Также прозвучал вопрос касательно уголовной ответственности за проблемы с водоснабжением города.
- Этот вопрос не в нашей компетенции, - заключил генеральный директор «МАЭК-Казатомпром».
Напомним, 1 апреля ТОО «МАЭК-Казатомпром» отключил воду на весь день в городе Актау. Тогда горожане жаловались, что питьевую воду до сих пор не дали в их дома, хотя обещали сделать это к 18:00. Спустя время стало известно, что питьевую воду дали к полуночи. На следующий день, 3 апреля, ситуация повторилась: в городе еще раз отключили воду.
По его словам, в квартирах жителей Актау отключили питьевую воду из-за плановой проверки. Однако после проведения этих работ на напорном коллекторе главной насосной станции ЦУВС-3 образовался свищ. Из-за этого все насосы были остановлены.
- В 06.15 уже 2 апреля дефекты на напорном коллекторе главной насосной станции ЦУВС-3 были устранены. В 10.00 этого же дня водоснабжение города Актау было восстановлено, - сообщил Талгат Есентугелов.
Однако в полночь 3 апреля произошла еще одна авария, которая привела к ухудшению качества производимого дистиллята. Об этом сегодня сообщал аким города Актау Нурдаулет Килыбай на своей странице в Facebook.
- Другими словами, морская вода стала смешиваться с опресненной. Мы остановили работу, чтобы не подавать некачественную воду. 3 апреля были начаты пусковые операции. Пуск и выход на нормальный режим работы опреснительных установок занимает 10-12 часов, - добавил генеральный директор ТОО «МАЭК-Казатомпром».
По данным руководства, на предприятии работают восемь опреснительных установок. Большинство из них были введены в эксплуатацию при Советском Союзе.
- Учитывая, что установки отработали свой срок, последствия могут быть непредсказуемыми. До 2025 года необходимо их вывести из эксплуатации и заменить на израильские. Для этого нужно порядка 21 миллиона доллара, - сообщил Талгат Есентугелов.
Вопросом замены установок занимается акимат Мангистауской области. Когда они появятся и за чей счёт, пока неизвестно.
Еще одной причиной, из-за которой в Актау возникают проблемы с подачей воды, назвали тот факт, что город растет, увеличиваются объёмы потребления питьевой воды.
- Мы не можем гарантировать бесперебойную подачу воду. Сейчас активно строятся новые микрорайоны, им тоже нужны ресурсы. Мы будем, конечно, стараться, но гарантировать не можем, - прокомментировал директор департамента по эксплуатации ТОО «МАЭК-Казатомпром» Сабит Желкушинов.
Предприятие планирует провести обследование, чтобы понять, в каком состоянии сейчас находятся опреснительные установки и как это может отразиться на подачу воды в город.
Один из жителей Актау, смотревший брифинг руководства ТОО «МАЭК-Казатомпром» в социальных сетях, спросил, подает ли предприятие воду для пятизвездочного отеля Rixos.
- В отель Rixos мы воду не подаем. Мы обслуживаем только город и населенные пункты, - ответил Талгат Есентугелов.
Также прозвучал вопрос касательно уголовной ответственности за проблемы с водоснабжением города.
- Этот вопрос не в нашей компетенции, - заключил генеральный директор «МАЭК-Казатомпром».
Напомним, 1 апреля ТОО «МАЭК-Казатомпром» отключил воду на весь день в городе Актау. Тогда горожане жаловались, что питьевую воду до сих пор не дали в их дома, хотя обещали сделать это к 18:00. Спустя время стало известно, что питьевую воду дали к полуночи. На следующий день, 3 апреля, ситуация повторилась: в городе еще раз отключили воду.