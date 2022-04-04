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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:35

Просмотров: 2433

Нурдаулет Килыбай о ситуации с подачей воды: в ТОО «МАЭК-Казатомпром» вышли из строя опреснительные установки

Аким Актау Нурлаулет Килыбай назвал причину, из-за которой в городе была приостановлена подача питьевой воды. По информации градоначальника, в ТОО «МАЭК-Казатомпром» вышли из строя опреснительные установки. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Фото из архива Lada.kz
Нурдаулет Килыбай прокомментировал ситуацию с подачей питьевой воды в квартиры жителей Актау.

- В последнее время возникает проблема с водоснабжением. Причиной этому стало то, что в ТОО «МАЭК-Казатомпром» вышли из строя опреснительные установки. Под председательством заместителя акима области Бекбола Орынбасарова сформирована комиссия и идёт совещание в учреждении «МАЭК», - сообщил аким города.

Градоначальник заявил, что сегодня утром график подачи воды возобновился.

- Просим отнестись с пониманием, - написал Килыбай в Facebook.

В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что в 12:00 в центре общественный коммуникаций состоится брифинг с участием директора предприятия Талгата Есентугелова.

Ранее, 1 апреля, ТОО «МАЭК-Казатомпром» отключил воду на весь день в городе Актау. Тогда горожане жаловались, что питьевую воду до сих пор не дали в их дома, хотя обещали сделать это к 18:00.

Спустя время стало известно, что питьевую воду дали к полуночи. На следующий день, 3 апреля, ситуация повторилась: в городе еще раз отключили воду.



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Комментарии ( 8 )

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NeirosMD (Посетители) Сегодня, 14:03
Цитата: Virus1
один опреснительный завод не может справится с заполнением бассейнов в Риксосе. Большое колличество воды уходит туда на заполнение. Скоро лето, все впереди.

"МАЭК" не подаёт воду в Риксос. Это делает "ОЗК". К тому же, турки построили на территории Риксоса свой опреснительный завод. Лично видел - работает.

Цитата: Неравнодушный
Где обещанные 40000 куб. на установках обратного осмоса?

Вы немного ошиблись. 40000 кубов - это на "ОЗК". А "ОЗК" работает на область и к городу никакого отношения не имеет (я про подачу пит. воды).
 
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  • tolk
  • Василий Кравчук
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:14
Следующую новость ждем про выход из строя турбин и котлоагрегатов МАЭК.Ведь пальмы и тюльпаны и фигурки на море гораздо важнее чем какие то опреснительные установки!Выделяют деньги на любую чепуху,но не думая о том что все население без воды останется навсегда.И сами подумайте- на горячее водоснабжение опреснительные установки не сломались?Если бы все сломалось и вышло из строя-воды не было бы никакой.Совсем.
 
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  • ddd888
  • tolk
  • Василий Кравчук
 Неравнодушный (Посетители) Сегодня, 12:24
Написано непонятно, на ЗПД и ПТВС было в работе 7 установок по опреснению, что, "сломались" все? Нет электричества?,пара?, море высохло? Насколько знаю я, они последнее время работали на износ, с неполным ремонтом. Это закономерный результат. Где обещанные 40000 куб. на установках обратного осмоса?
 
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  • Василий Кравчук
 smotritel (Посетители) Сегодня, 12:16
Представьте ситуацию, что на МАЭКе все вышло из строя, ведь он древний, как не знаю что, все там уже превращается в устаревшую рухлять. Что тогда? закрываем город?
Какие планы правительства и руководства города и области? тоже отнестись с пониманием надо будет?
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 12:12
Значит ли, что нам официально ВРАЛИ, что остановка воды 1 апреля была связана, якобы с поверкой расходомерных шайб?
 
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 Darkman (Посетители) Сегодня, 12:09
Уважаемый (наверно) Нурдаулет Килыбай! Вы аким! Вода это источник жизни для всего живого. Для ввереного вам региона это первостепенная задача решить вопрос о БЕЗПЕРЕБОЙНОЙ(!!!) подачи воды на город. Отнеситесь с пониманием, что вода людям нужна для всего и всегда!
Далее по маеку. Вышли из строя опреснительные установки? Чтож бывает, все ломается. Переходите на резервные! Нет? А где они? Почему не продуман проект заранее что при поломке, останемся без воды? Про саму поломку тоже необходимо провести расследования. Возможно мы не знаем всех тонкостей, но должны быть ответственные люди на постах, дежурные, мастера смены которые проволят ревизию. Делают, замеры, контролируют износ и т.д. в 90% случаях все можно предотвратить! А если бы мы на атомном реакторе сидели? Вы бы тоже соседним странам писали -Реактор взорвался в связи с поломкой. Прошу отнестись с пониманием за миллионы погибших и радиационный фон? Смешно? Если бы небыло так грустно.
Где атестационные сотрудники? Кто должен контролировать! Наказывать! Только так! Никаких блатных сынков Саке, Баке и т.д.
Это вода! Мы не будем относится с пониманием к проблемам маэка, на это есть правительство и гарантии жизни и ресурсов для народа. Нам нужна вода! И будет нужна!
Все ремонтные работы и новое оборудование предвидьте заранее! Надеюсь на ваше понимание.
 
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 Virus1 (Посетители) Сегодня, 11:56
один опреснительный завод не может справится с заполнением бассейнов в Риксосе. Большое колличество воды уходит туда на заполнение. Скоро лето, все впереди.
 
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 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 11:39
Нет, мы не хотим понимать, город увеличивается, МАЭК не тянет уже такой нагрузки, перед тем, как строить город, надо было обдумать эти моменты. Почему мы должны страдать из за таких вот некомпетентных гос служащих?? Мы деньги платим за это, на выходных у нас столько дел по дому, гостей встречаем, детей готовим, сами готовимся к начале новой недели.
 
 

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