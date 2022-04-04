Нурдаулет Килыбай о ситуации с подачей воды: в ТОО «МАЭК-Казатомпром» вышли из строя опреснительные установки

Фото из архива Lada.kz
Нурдаулет Килыбай прокомментировал ситуацию с подачей питьевой воды в квартиры жителей Актау.
- В последнее время возникает проблема с водоснабжением. Причиной этому стало то, что в ТОО «МАЭК-Казатомпром» вышли из строя опреснительные установки. Под председательством заместителя акима области Бекбола Орынбасарова сформирована комиссия и идёт совещание в учреждении «МАЭК», - сообщил аким города.
Градоначальник заявил, что сегодня утром график подачи воды возобновился.
- Просим отнестись с пониманием, - написал Килыбай в Facebook.
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что в 12:00 в центре общественный коммуникаций состоится брифинг с участием директора предприятия Талгата Есентугелова.
Ранее, 1 апреля, ТОО «МАЭК-Казатомпром» отключил воду на весь день в городе Актау. Тогда горожане жаловались, что питьевую воду до сих пор не дали в их дома, хотя обещали сделать это к 18:00.
Спустя время стало известно, что питьевую воду дали к полуночи. На следующий день, 3 апреля, ситуация повторилась: в городе еще раз отключили воду.
- В последнее время возникает проблема с водоснабжением. Причиной этому стало то, что в ТОО «МАЭК-Казатомпром» вышли из строя опреснительные установки. Под председательством заместителя акима области Бекбола Орынбасарова сформирована комиссия и идёт совещание в учреждении «МАЭК», - сообщил аким города.
Градоначальник заявил, что сегодня утром график подачи воды возобновился.
- Просим отнестись с пониманием, - написал Килыбай в Facebook.
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что в 12:00 в центре общественный коммуникаций состоится брифинг с участием директора предприятия Талгата Есентугелова.
Ранее, 1 апреля, ТОО «МАЭК-Казатомпром» отключил воду на весь день в городе Актау. Тогда горожане жаловались, что питьевую воду до сих пор не дали в их дома, хотя обещали сделать это к 18:00.
Спустя время стало известно, что питьевую воду дали к полуночи. На следующий день, 3 апреля, ситуация повторилась: в городе еще раз отключили воду.