Питьевую воду снова отключили в Актау

- Приносим свои извинения за причинённые неудобства и просим жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, - обратились в пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром».

В связи с низким уровнем в резервуарах ЦУВС-2 подача питьевой воды на город отключена сегодня, 3 апреля, до 22:00.Напомним, 1 апреля ТОО «МАЭК-Казатомпром» уже отключал воду на весь день. Тогда горожане жаловались , что питьевую воду до сих пор не дали в их дома, хотя обещали сделать это к 18:00.