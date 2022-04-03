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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 1705

Питьевую воду снова отключили в Актау

Подача питьевой воды временно приостановлена, сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Фото из доступных источников
В связи с низким уровнем в резервуарах ЦУВС-2 подача питьевой воды на город отключена сегодня, 3 апреля, до 22:00.

- Приносим свои извинения за причинённые неудобства и просим жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, - обратились в пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром».


Напомним, 1 апреля ТОО «МАЭК-Казатомпром» уже отключал воду на весь день. Тогда горожане жаловались, что питьевую воду до сих пор не дали в их дома, хотя обещали сделать это к 18:00.



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Комментарии ( 4 )

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  • Андpей
  • Tankushka
 Неравнодушный (Посетители) Сегодня, 18:57
Строить новые микрорайоны и не строить новые мощности по опреснению воды - ещё не то увидим. Будем сидеть без воды и электричества. Привет акимату!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Darkman
  • Tankushka
 Андpей (Посетители) Сегодня, 18:51
Акимат, запрети стройку новых мкр и подачу воды на риксос. Сейчас уже воды не хватает, а что летом будет. Сначала заводы по воде организуй, потом уже стройка всего.
 
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  • Андpей
 Tankushka (Посетители) Сегодня, 18:24
Ну конечно! Жара ведь началась! И, как закон подлости, МАЭК тут же воду отключил! Летний период настал, товарищи!
 
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  • Iron man
  • Vohazab
  • babe
  • Андpей
 Darkman (Посетители) Сегодня, 18:15
А почему низкий уровень в резервуарах? Кто за это там должен отвечать? Пора уже штрафовать, принимать меры. Извинения они приносят? Не принимаем, давайте воду. Какого х**на? Задолбали. Не маэк а шарашка. Понабрали тупых без ответственных людей!Каждый день теперь будуте извинятся? Посадить пару директоров за бездарность, начнуть думать о людях.
 
 

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