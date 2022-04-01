Жители Актау жалуются на отсутствие питьевой воды: горожан призвали набраться терпения

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Жители Актау жалуются, что питьевую воду до сих пор не дали в их дома, хотя обещали сделать это к 18:00.



- Целый день сидим без воды, когда уже её дадут, - сетуют горожане.



В пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что подача питьевой воды уже осуществляется.



- Идет постепенное заполнение трубопроводов питьевой водой. Давление подается постепенно для предотвращения гидравлического удара. Пожалуйста, немного терпения, - сообщили в ведомстве.