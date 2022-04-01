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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 22:10

Просмотров: 1288

Жители Актау жалуются на отсутствие питьевой воды: горожан призвали набраться терпения

В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что подача воды началась.

фото из открытых источников
Жители Актау жалуются, что питьевую воду до сих пор не дали в их дома, хотя обещали сделать это к 18:00.

- Целый день сидим без воды, когда уже её дадут, - сетуют горожане.

В пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что подача питьевой воды уже осуществляется.

- Идет постепенное заполнение трубопроводов питьевой водой. Давление подается постепенно для предотвращения гидравлического удара. Пожалуйста, немного терпения, - сообщили в ведомстве.



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Комментарии ( 3 )

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 Darkman (Посетители) Вчера, 23:04
Какой гидравлический удар? Вы думаете все краны закрыты? Как минимум бачки в туалете у всех рустые будет куда воздуху уйти.
 
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 Sir S (Посетители) Вчера, 22:34
20 лет назад я учился в Алмате. Так за это время никогда не отключали ни свет, ни воду. А в родном городе это случается каждый месяц, и по несколькораз. Там тоже всё было построено в советское время. Почему же так всё у нас плохо??? Может дело не в изношенности труб и оборудования, а в изношенности ума у некоторых руководителей!?
 
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 babe (Посетители) Вчера, 22:33
Маэк трещит по швам ! Все что можно разрушается, все что можно нарушается! Зачем тогда вводили людей в заблуждение , что включат в 18.00?!
 
 

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