В Жанаозене работники компании «Энергосервис» записали видеообращение к властям региона и президенту страны

В видео, распространённом работниками «ЖанаозенЭнергосервис», протестующие выражают недовольство существующим положением на предприятии.- Наша проблема не решается. Мы требуем, чтобы аким области Нурлан Ногаев и аким Жанаозена пришли к нам. Просим Касым-Жомарта Токаева обратить на нас внимание. Это наши требования, - говорится в видеообращении.