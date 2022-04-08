Пенсионер из Карагандинской области пешком идет в Актау

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По данным телеканала «Астана», свой пеший путь 72-летний Сарсенбай Котырашов, кузнец и реставратор, начал 31 марта из родного села Улытау Карагандинской области. Вместе с ним идет молодой попутчик, который публикует пешее путешествие в социальные сети.
В день Сарсенбай проходит 40 километров. Ночует в спальном мешке и ест вареное мясо с хлебом. Запасы хранит в тележке. Сейчас марафонец находится на юге страны. Дойти до Актау мужчины планируют в ноябре.
В день Сарсенбай проходит 40 километров. Ночует в спальном мешке и ест вареное мясо с хлебом. Запасы хранит в тележке. Сейчас марафонец находится на юге страны. Дойти до Актау мужчины планируют в ноябре.
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