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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:03

Просмотров: 5236

Коммунальщики перекрыли центральную автодорогу в Актау

Несколько десятков сотрудников ТОО «West Recycling Company» (WRC) перекрыли автомобильную дорогу возле площади Ынтымак. По некоторым данным, проезд для машин был закрыт около 15 минут.

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Сотрудники ТОО «WRC» вышли на митинг, перекрыв движение на центральной автодороге. Компания занимается санитарной очисткой Актау. По предварительным данным, несколько десятков человек требуют повышения заработной платы. Сегодня она составляет 80-90 тысяч тенге. Для недопущения автомобильного коллапса и решения вопроса людей пригласили в областной акимат.


















Коммунальщики перекрыли центральную автодорогу в Актау

Фотография от Ханлар Шарифов (https://t.me/Khanlaris)


Наши корреспонденты следят за ситуацией.



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Комментарии ( 1 )

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  • Дизель
 smotritel (Посетители) Сегодня, 18:13
проблема в том, что в акимате при подаче в конкурсе, старые расценки из года в год, никто индексацию не делает, экономистов грамотных нет, а город растет, техспецификация меняется без учета повышения заработных плат работникам. все вокруг дорожает, даже метла уверен приезжают к нам с Китая в долларах
 
 

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