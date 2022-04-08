Коммунальщики перекрыли центральную автодорогу в Актау

















Фотография от Ханлар Шарифов (https://t.me/Khanlaris)

Сотрудники ТОО «WRC» вышли на митинг, перекрыв движение на центральной автодороге. Компания занимается санитарной очисткой Актау. По предварительным данным, несколько десятков человек требуют повышения заработной платы. Сегодня она составляет 80-90 тысяч тенге. Для недопущения автомобильного коллапса и решения вопроса людей пригласили в областной акимат.Наши корреспонденты следят за ситуацией.