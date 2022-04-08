ГКП «КЖСА»: Информация об отключении питьевой воды в Актау 9 апреля – фейк

В социальных сетях активно распространяется сообщение об отключении питьевой воды. В «Каспий жылу, су арнасы» опровергли информацию.- Информация, что будет приостановлена подача питьевой воды в городе, является фейком. Завтра, 9 апреля, действительно, в связи с аварийно-ремонтными работами на магистральном трубопроводе теплоснабжения с 00:00 до 16:00 часов будет отключено теплоснабжение в 16 мкр., кроме ЖК «Панорама», «Абырой», «Отпан Тауерс», домов 73, 40, 41, 42, 18, 28, 28/1, «Несібе», ЖК «Уайт house», 17 мкр., кроме ЖК «Жанболат», «Дукат», 18 мкр., 18А мкр., 19 мкр., домов 13, 15, Royal house, - сообщил Ислам Усенов, заместитель директора ГКП «КЖСА».