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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 09:58

Просмотров: 3316

Грузчики компании Sulpak в Актау потребовали повысить им заработную плату

Как говорится в видеообращении грузчиков компании Sulpak, их заработная плата составляет 130 тысяч тенге, тогда как сотрудники конкурирующих компаний зарабатывают, по их словам, от 200 тысяч тенге.

Кадр с видеоролика
Грузчики компании Sulpak в Актау записали видеообращение с требованием повысить им заработную плату.

- У нас у всех кредиты, долги, ипотека, квартплата. Есть оплата за садик, школу. Зарплаты не хватает. Из-за нехватки денег нам приходится подрабатывать, чтобы прокормить семью и оплатить кредиты. Объем нашей работы увеличился. Магазинов стало больше. Если сравнивать нашу зарплату с «Технодомом» и «Мечтой», то там грузчики получают 200-220 тысяч тенге. Почему они получают больше? Чем мы хуже?, - говорится в видеообращении.

Грузчики в знак протеста объявили о приостановлении работы, пока их зарплату не поднимут до 200 тысяч тенге.




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Комментарии ( 6 )

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  • Kain-Livesy
 Око (Посетители) Сегодня, 11:51
То уборщики, то грузчики... Народ, идите учитесь, развивайтесь.. колледжи бесплатные на технические специальности. Идите на плотника, на сантехника - и зарабатывайте больше. 200 000 . Ха))

всё вижу
 
-1
  • Daulet201999
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  • Vohazab
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 11:37
тут у некоторых людей с образованием зарплата ниже 220тыс. Мда...
Всех жалко, конечно, но зарплата неквалифицированных рабочих (без образования) и не будет высокой. Думаю на место таких людей очередь найдется.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • Daulet201999
 Aкжол (Посетители) Сегодня, 11:07
Vohazab,

Парадокс конечно, но те кто впаривает эти самые телефоны и неработающие вытяжки с одноразовыми соковыжималками - как раз-таки вполне неплохо зарабатывают. За обман платят сегодня больше чем за труд. Вот что плохо.

Не спорю с Вашей позицией, имеете на неё право. Люди действительно стали зависимы от сомнительных вещей, от телефонов, от прочих гаджетов. Для подавляющего большинства это просто единственная возможность выделиться, по простому - понты.

Минусанул просто так.
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 10:43
Уверен, что заминусуете меня, но выскажу своё мнение. Не нравится зарплата меняй работу.И второе, у меня зарплата побольше будет, но я не набираю кредитов на технику и крутые телефоны, потому что думаю не потяну после выплаты кредитов ни садик ни спортивную секцию для своего ребенка. А бездумно набрать кредиты при маленькой зарплате, потом жаловаться Президенту, что денег не хватает, считаю, что это неправильно. Минусуйте.
 
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 Aкжол (Посетители) Сегодня, 10:22
Цитата: Ирон
это частная фирма и она решает кому и как платить


Это и нужно исправить. Руководство таких компаний как сулпак и ближайшая к руководству администрация, всякого рода сомнительные должности, по типу "менеджер по рекламе" и прочие - получают неоправданно много. А рабочие, рядовые продавцы, уборщицы - неоправданно мало.

Ну а если жена не любит, то тут пиши, не пиши уже.
 
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 10:12
Уже бесит теперь каждый не довольный видео обращения пишет к призеденту.прикол какой-то это частная фирма и она решает кому и как платить.меня жена порой не любит и ругаеться на меня .тоже надо видео обращения записать.может глава государства поможет
 
 

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