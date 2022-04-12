Грузчики компании Sulpak в Актау потребовали повысить им заработную плату

Кадр с видеоролика

Грузчики компании Sulpak в Актау записали видеообращение с требованием повысить им заработную плату.



- У нас у всех кредиты, долги, ипотека, квартплата. Есть оплата за садик, школу. Зарплаты не хватает. Из-за нехватки денег нам приходится подрабатывать, чтобы прокормить семью и оплатить кредиты. Объем нашей работы увеличился. Магазинов стало больше. Если сравнивать нашу зарплату с «Технодомом» и «Мечтой», то там грузчики получают 200-220 тысяч тенге. Почему они получают больше? Чем мы хуже?, - говорится в видеообращении.



Грузчики в знак протеста объявили о приостановлении работы, пока их зарплату не поднимут до 200 тысяч тенге.



