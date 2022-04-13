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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:40

Просмотров: 1260

За занятие бизнесом на директора школы наложен штраф свыше 600 тысяч в Актау

На директора общеобразовательного учреждения наложили штраф, сообщает пресс-служба специализированного суда по административным правонарушениям Актау.

Фото из доступных источников
По материалам дела, с 31 августа прошлого года директор одной из школ в Мунайлинском районе зарегистрировалась в управлении государственных доходов в качестве предпринимателя. На протяжении всего времени она занималась предпринимательской деятельностью.

Постановлением суда директора признали виновной по статье 154 КоАП РК (Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен законодательством Республики Казахстан запрет на осуществление такой деятельности). Ей наложен штраф в размере 200 месячных расчетных показателей, то есть 612 600 тенге.

Постановление от 12 апреля еще не вступило в законную силу.



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