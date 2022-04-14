На ремонт парусной школы потратили почти 34 миллиона тенге в Актау

Фото предоставили в парусной школе Актау
Содействие и спонсирование в ремонте школы оказала федерация парусного спорта РК в лице его президента Абиля Шомбылова.
Для этого был заключен трехсторонний договор между управлением физической культуры и спорта, парусной школой Актау и федерацией парусного спорта РК.
Сметная стоимость составила 33 916 662 тенге.
На эти средства отремонтировали спортивный зал, раздевалки и все остальные помещения.
Также республиканская федерация закупила новое оборудование для занятий парусным спортом.
На текущий момент все работы полностью завершены.
Напомним, ранее уборку городского пляжа и территории парусной школы провела федерация парусного спорта РК. За два дня было вывезено около 60 тонн твёрдых бытовых отходов.
Для этого был заключен трехсторонний договор между управлением физической культуры и спорта, парусной школой Актау и федерацией парусного спорта РК.
Сметная стоимость составила 33 916 662 тенге.
На эти средства отремонтировали спортивный зал, раздевалки и все остальные помещения.
Также республиканская федерация закупила новое оборудование для занятий парусным спортом.
На текущий момент все работы полностью завершены.
Напомним, ранее уборку городского пляжа и территории парусной школы провела федерация парусного спорта РК. За два дня было вывезено около 60 тонн твёрдых бытовых отходов.
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