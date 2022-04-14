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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:15

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На ремонт парусной школы потратили почти 34 миллиона тенге в Актау

Работы по ремонту помещения и комплектация новым оборудованием для занятий в парусной школе Актау завершены, заявил председатель областной федерации Азат Мангубаев.

Фото предоставили в парусной школе Актау
Содействие и спонсирование в ремонте школы оказала федерация парусного спорта РК в лице его президента Абиля Шомбылова.

Для этого был заключен трехсторонний договор между управлением физической культуры и спорта, парусной школой Актау и федерацией парусного спорта РК.

Сметная стоимость составила 33 916 662 тенге.

На ремонт парусной школы потратили почти 34 миллиона тенге в Актау


На эти средства отремонтировали спортивный зал, раздевалки и все остальные помещения.

На ремонт парусной школы потратили почти 34 миллиона тенге в Актау


Также республиканская федерация закупила новое оборудование для занятий парусным спортом.

На ремонт парусной школы потратили почти 34 миллиона тенге в Актау


На текущий момент все работы полностью завершены.

На ремонт парусной школы потратили почти 34 миллиона тенге в Актау


Напомним, ранее уборку городского пляжа и территории парусной школы провела федерация парусного спорта РК. За два дня было вывезено около 60 тонн твёрдых бытовых отходов.



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