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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:16

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Спасателей Мангистау поблагодарил аким ЗКО

Глава Западно-Казахстанской области высоко оценил вклад наших спасателей во время паводков, сообщает ДЧС региона.

Награждение наших спасателей. Фото предоставили в ДЧС региона
Интенсивное таяние снега и стало причиной возникновения угрозы подтопления населенных пунктов в Западно-Казахстанской области.

В связи с ухудшением паводковой обстановки на место было передислоцировано 43 человека личного состава и четыре единицы техники ДЧС Мангистауской области.

В течение восьми дней наш личный состав совместно с ДЧС Западно-Казахстанской области проводили работы по эвакуации населения, домашнего скота, материальных ценностей в безопасные места. В паводкоопасных участках укладывали мешкотары с инертными материалами. Проведена работа по дроблению льда на реке Деркул, а также расчистка каналов от заторов. Произведен отвод талых вод от жилых домов, надворных построек и объектов социального значения.

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев высоко оценил вклад, внесенный нашими спасателями по обеспечению безопасности населения.

Спасателей Мангистау поблагодарил аким ЗКО


В свою очередь руководство ДЧС Западно-Казахстанской области поблагодарило коллег и вручило им благодарственные письма.

Напомним, на помощь бедствующим из-за паводков отправились наши спасатели.



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