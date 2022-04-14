Спасателей Мангистау поблагодарил аким ЗКО

Награждение наших спасателей. Фото предоставили в ДЧС региона
Интенсивное таяние снега и стало причиной возникновения угрозы подтопления населенных пунктов в Западно-Казахстанской области.
В связи с ухудшением паводковой обстановки на место было передислоцировано 43 человека личного состава и четыре единицы техники ДЧС Мангистауской области.
В течение восьми дней наш личный состав совместно с ДЧС Западно-Казахстанской области проводили работы по эвакуации населения, домашнего скота, материальных ценностей в безопасные места. В паводкоопасных участках укладывали мешкотары с инертными материалами. Проведена работа по дроблению льда на реке Деркул, а также расчистка каналов от заторов. Произведен отвод талых вод от жилых домов, надворных построек и объектов социального значения.
Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев высоко оценил вклад, внесенный нашими спасателями по обеспечению безопасности населения.
В свою очередь руководство ДЧС Западно-Казахстанской области поблагодарило коллег и вручило им благодарственные письма.
Напомним, на помощь бедствующим из-за паводков отправились наши спасатели.
В связи с ухудшением паводковой обстановки на место было передислоцировано 43 человека личного состава и четыре единицы техники ДЧС Мангистауской области.
В течение восьми дней наш личный состав совместно с ДЧС Западно-Казахстанской области проводили работы по эвакуации населения, домашнего скота, материальных ценностей в безопасные места. В паводкоопасных участках укладывали мешкотары с инертными материалами. Проведена работа по дроблению льда на реке Деркул, а также расчистка каналов от заторов. Произведен отвод талых вод от жилых домов, надворных построек и объектов социального значения.
Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев высоко оценил вклад, внесенный нашими спасателями по обеспечению безопасности населения.
В свою очередь руководство ДЧС Западно-Казахстанской области поблагодарило коллег и вручило им благодарственные письма.
Напомним, на помощь бедствующим из-за паводков отправились наши спасатели.
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