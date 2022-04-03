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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:19

Просмотров: 441

На помощь бедствующим из-за паводков отправились спасатели Мангистау

В целях оказания помощи в весеннем половодье на территории Западно-Казахстанской области наши спасатели направили туда часть сил и средств, сообщили в ДЧС региона.

Фото предоставили в ДЧС региона
Спасатели направили в зону бедствия четыре единицы техники, два плавсредства, шесть мотопомп. Также на место отправились 43 сотрудника личного состава.

На помощь бедствующим из-за паводков отправились спасатели Мангистау


Со второго апреля наша группировка сил и средств поступила в распоряжение руководства ДЧС Западно-Казахстанской области.

Мангистауская оперативная группа была разделена и направлена в Сырымский район (в 130 километрах от Уральска), Таскалинский район (в 80 километрах от Уральска) для подготовки мешкотары и для очистки арыков и русел реки Деркул.

На помощь бедствующим из-за паводков отправились спасатели Мангистау


Сегодня же, 3 апреля, оперативную группу Мангистауской области поделили и направили в Аксай (14 человек и одна единица техники) и Каратубинский район (13 человек и одна единица техники).

На помощь бедствующим из-за паводков отправились спасатели Мангистау


- Оперативные группы передислоцируются с одного опасного участка на другой - это связано с резким потеплением. Из-за талых вод и резкого таяния снега создаётся угроза населению и отдельным населённым пунктам в Западно-Казахстанской области, - отметил заместитель начальника ДЧС Мангистауской области подполковник Бекболат Абдикадыров.


На помощь бедствующим из-за паводков отправились спасатели Мангистау


По информации СМИ, в связи с резким потеплением в стране начались паводки. В двух районах Западно-Казахстанской области объявили режим ЧС из-за угрозы наводнения - талые воды размыли переправу и разрушили школу.

Также стало известно, что целое село в Атырауской области ушло под воду.




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