На помощь бедствующим из-за паводков отправились спасатели Мангистау

- Оперативные группы передислоцируются с одного опасного участка на другой - это связано с резким потеплением. Из-за талых вод и резкого таяния снега создаётся угроза населению и отдельным населённым пунктам в Западно-Казахстанской области, - отметил заместитель начальника ДЧС Мангистауской области подполковник Бекболат Абдикадыров.

Спасатели направили в зону бедствия четыре единицы техники, два плавсредства, шесть мотопомп. Также на место отправились 43 сотрудника личного состава.Со второго апреля наша группировка сил и средств поступила в распоряжение руководства ДЧС Западно-Казахстанской области.Мангистауская оперативная группа была разделена и направлена в Сырымский район (в 130 километрах от Уральска), Таскалинский район (в 80 километрах от Уральска) для подготовки мешкотары и для очистки арыков и русел реки Деркул.Сегодня же, 3 апреля, оперативную группу Мангистауской области поделили и направили в Аксай (14 человек и одна единица техники) и Каратубинский район (13 человек и одна единица техники).По информации СМИ, в связи с резким потеплением в стране начались паводки. В двух районах Западно-Казахстанской области объявили режим ЧС из-за угрозы наводнения - талые воды размыли переправу и разрушили школу.Также стало известно, что целое село в Атырауской области ушло под воду.