В селе Даулет будут благоустраивать дороги песком и щебнем

Фото из архива Lada.kz

Получить ответ на вопросы о ремонте дорог внутри села Даулет от акима жители смогли в телеграмм канале главы региона. Население неоднократно возмущалось качеством дорог.



- В целях благоустройства сельского округа будет произведена засыпка песка и выравнивание дорог, работы будут осуществляться с использованием щебёночно-песчаной смеси. Разработаны проектно-изыскательские работы по строительству 15 километров асфальтовой дороги в жилых массивах села. Мы запросили средства из бюджета на разработку проектно-сметной документации (ПСД). В настоящее время определены подрядные организации, заключен договор. В ближайшее время будут проведены работы по выравниванию улиц села Даулет специальным транспортом, - рассказал аким села.



По данным акима села, разработана сметная документация по среднему ремонту внутрипоселковых улиц сельского округа, работы включены в перечень проектов, реализуемых в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» на 2022-2024 годы. Соответствующие средства будут выделены в текущем году.