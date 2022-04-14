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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:23

Просмотров: 438

В селе Даулет будут благоустраивать дороги песком и щебнем

Чиновники села Даулет намерены засыпать дороги щебёночно-песчаной смесью в рамках благоустройства сельского округа. Об этом сообщил Нурберды Беков, аким села Даулет Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Получить ответ на вопросы о ремонте дорог внутри села Даулет от акима жители смогли в телеграмм канале главы региона. Население неоднократно возмущалось качеством дорог.

- В целях благоустройства сельского округа будет произведена засыпка песка и выравнивание дорог, работы будут осуществляться с использованием щебёночно-песчаной смеси. Разработаны проектно-изыскательские работы по строительству 15 километров асфальтовой дороги в жилых массивах села. Мы запросили средства из бюджета на разработку проектно-сметной документации (ПСД). В настоящее время определены подрядные организации, заключен договор. В ближайшее время будут проведены работы по выравниванию улиц села Даулет специальным транспортом, - рассказал аким села.

По данным акима села, разработана сметная документация по среднему ремонту внутрипоселковых улиц сельского округа, работы включены в перечень проектов, реализуемых в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» на 2022-2024 годы. Соответствующие средства будут выделены в текущем году.



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