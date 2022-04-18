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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 08:43

Просмотров: 656

Исполнилось 20 лет со дня смерти почётного гражданина Актау Гиззата Балмуханбетова

Гиззат Балмуханбетов был одним из первооткрывателей нескольких месторождений в Мангистауской области.

Гиззат Балмуханбетов
Сегодня, 18 апреля, исполняется 20 лет со дня смерти известного в стране человека, заслуженного работника Казахстана Балмуханбетова Гиззата Утешовича, который всю свою сознательную жизнь посвятил развитию нефтяной промышленности страны.

Гиззат Балмуханбетов родился 22 ноября 1948 года в селе Карабау Кызылкогинского района Атырауской области.
После окончания нефтяного факультета Казахского политехнического института трудовую деятельность начал помощником рядового бурильщика в комплексной экспедиции «Мангышлакнефтегазоразведка».
Отправная точка отсчёта для служебного роста была принята со всей серьёзностью и ответственностью. «Маяком» служили передовики производственных бригад и желание стать специалистом-практиком, способным заменить любого коллегу при необходимости.
Поднимался по служебной лестнице от помощника бурильщика до должности президента этого учреждения.
Гиззат Утешович был одним из первооткрывателей месторождений Каламкас, Каратурун, Арман и других.

Благодаря компетенции руководителя и обширному опыту его коллег, коллектив с честью вышел из проблемных ситуаций того сложного времени, плавно перестроившись на опережающее развитие производства и рыночных отношений.
В последние годы жизни Гиззату Утешовичу, успешному руководителю комплексной экспедиции, были доверены должности председателя совета директоров и председателя правления ТОО «Аксай».

Почётного гражданина Актау Гиззата Балмуханбетова современники и коллеги помнят, как личность и профессионала с незаурядными способностями в реализации перспективных производственных задач компании и в решении неотложных проблем кадрового потенциала, их защите и обеспечении нужд социального, культурно-нравственного и морально-этического составляющего.

«Природная благородность, сердечность и задушевность, стремление оказывать своевременную помощь старшим и младшим, умение оперативно вникать в суть дела не оставляли равнодушного отношения к личности руководителя и истинного гражданина своего отечества, патриота и мастера своего дела.
Редкостное сочетание требовательной ответственности к работе, знание подбора кадров, умение мобилизовать и сплачивать людей, уникальная человечность с искренним великодушием помогали руководителю создавать самодостаточный коллектив профи-специалистов, неравнодушных к окружающим, тем самым развивая среду для людского ресурса технарей с прогрессирующими общечеловеческими ценностями. Светлый образ личности, постоянно устремлённый в будущее страны, навсегда в памяти коллег, иностранных партнёров по производству, современников, друзей и близких», - рассказывают близкие Гиззата Балмуханбетова.



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Комментарии ( 1 )

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bekenova (Посетители) Сегодня, 09:24
Жатқан жеры жайлы болсын, 54 жаста ерте кеткен екен.
 
 

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