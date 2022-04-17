Геофизики вышли на мирную забастовку в Жанаозене

Видеообращение работников АО «Узеньпромгеофизика». Кадр видео
По словам специалистов АО «Узеньпромгеофизика», ранее они отправляли письмо руководству, где просили 100-процентную выдачу заработной платы и 13-й зарплаты. Они высказали пожелание, чтобы работников, имеющих ИП, зачислили в штат.
Но руководство АО «Узеньпромгеофизика», как они уверяют, не пошло им навстречу.
Они были вынуждены записать видеообращение к Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, акиму региона Нурлану Ногаеву и акиму Жанаозена Айбеку Косуакову.
Как стало известно сегодня, 17 апреля, работники АО «Узеньпромгеофизика» уже второй день проводят мирную забастовку.
Но руководство АО «Узеньпромгеофизика», как они уверяют, не пошло им навстречу.
Они были вынуждены записать видеообращение к Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, акиму региона Нурлану Ногаеву и акиму Жанаозена Айбеку Косуакову.
Как стало известно сегодня, 17 апреля, работники АО «Узеньпромгеофизика» уже второй день проводят мирную забастовку.
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