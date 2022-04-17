Геофизики вышли на мирную забастовку в Жанаозене

По словам специалистов АО «Узеньпромгеофизика», ранее они отправляли письмо руководству, где просили 100-процентную выдачу заработной платы и 13-й зарплаты. Они высказали пожелание, чтобы работников, имеющих ИП, зачислили в штат.Но руководство АО «Узеньпромгеофизика», как они уверяют, не пошло им навстречу.Они были вынуждены записать видеообращение к Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, акиму региона Нурлану Ногаеву и акиму Жанаозена Айбеку Косуакову.Как стало известно сегодня, 17 апреля, работники АО «Узеньпромгеофизика» уже второй день проводят мирную забастовку.