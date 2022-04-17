Подача по графику: ресурсы питьевой воды в Жанаозене ограничены

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В связи с резким увеличением водопотребления в Жанаозене и прилегающих к нему населенных пунктах с 18 апреля и в последующие месяцы - мае, июне, июле и августе питьевая вода будет подаваться по графику.



Потребителей призывают к ее рациональному использованию.



Для полива зеленых насаждений в частных домах рекомендуется использовать капельный полив - он эффективно экономит воду. Также желательно иметь колодец или резервуар для воды.



Данная проблема будет полностью решена после завершения строительства опреснительной установки мощностью 50 тысяч кубических метров в сутки от Токмака, зоны отдыха Кендерли с магистральным водопроводом до Жанаозена. Запуск завода запланирован на четвертый квартал 2024 года.