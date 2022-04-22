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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:58

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Министр энергетики прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Актау

Акимат Мангистауской области заключил договор с проектной организацией для разработки проектно-сметной документации по установке новых опреснительных установок на территории «МАЭК-Казатомпром». Технико-экономическое обоснование должно пройти государственную экспертизу. Об этом заявил министр энергетики Болат Акчулаков, отвечая на вопрос жителя Актау на сайте электронного правительства.

Фото из архива Lada.kz
Министру энергетики Болату Акчулакову задали вопрос по ситуации с подачей воды в Актау.

- Мангистау считается одним из самых жарких регионов Казахстана, представьте, что будет, если на МАЭК произойдёт серьезная авария из-за ветхости оборудования - что тогда будет твориться в регионе? Я надеюсь, вы предпримите самые неотложные меры для модернизации МАЭК — ведь это имеет стратегическое и остро социальное значение для нашего региона, - задал вопрос житель Актау Ерлан Бектемиров на сайте электронного правительства.

Акчулаков ответил на вопрос, подчеркнув, что акимат ранее инициировал работы по установке новых опреснительных установок мощностью 24 тысячи кубических метров сутки.

- Акимат заключил договор с проектной организацией для разработки проектно-сметной документации. По информации акимата, ТЭО (технико-экономическое обоснование) разработано и находится на государственной экспертизе. В соответствии с положением о Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, МИИР РК осуществляет государственное регулирование в области водоснабжения и водоотведения. Вместе с тем, согласно Закону Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», акимат области, города республиканского значения, столицы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляет регулятивные, реализационные и (или) контрольные функции, обеспечивающие решение задач местного значения в пределах соответствующей административно-территориальной единицы, - ответил министр энергетики.

Напомним, 4 апреля после того, как в Актау несколько дней подряд были перебои с подачей воды, руководство предприятия «МАЭК-Казатомпром» организовали пресс-конференцию. Директор департамента по эксплуатации ТОО «МАЭК-Казатомпром» Сабит Желкушинов и генеральный директор предприятия Талгат Есентугелов заявили, что большинство опреснительных установок устарели. Город растёт, а значит число потребителей увеличивается. Завод такой нагрузки не выдерживает.



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