В Актау шестимесячному ребёнку провели трепанацию черепа после удара по голове

Результаты КТ пострадавшего ребёнка. Фото Ербола Кенжевалова

В Мангистауской областной детской больнице провели трепанацию черепа шестимесячному ребёнку. Малыш получил удар по голове. По словам родителей, его по неосторожности пнул четырёхлетний брат.



- Ребёнок поступил с жалобами на беспокойность и вмятину в области головы. Малыш был в сознании, отказывался брать грудь. При поступлении в больницу у него был диагностирован вдавленный перелом теменной кости, ушиб головного мозга. По словам родителей, четырёхлетний брат малыша по неосторожности пнул его по голове. Нам удалось приподнять вдавленный перелом, - рассказал детский нейрохирург Ербол Кенжевалов.



По словам врача, операция длилась около 35 минут.



- Сейчас ребёнок находится в сознании. Через неделю, думаю, что мы его уже выпишем. Состояние удалось стабилизовать. Теперь самое главное — это реабилитация, так как при таком диагнозе в будущем у ребёнка могут быть хронические головные боли и судорожный припадок, - прокомментировал Ербол Кенжевалов.



На данный момент малыш находится в отделении травматологии, состояние оценивается как средне тяжёлое.