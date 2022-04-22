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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:54

Просмотров: 955

В Актау шестимесячному ребёнку провели трепанацию черепа после удара по голове

Шестимесячного малыша случайно пнул по голове его четырёхлетний брат. Удар оказался сильным, и ребёнку понадобилась трепанация черепа. Детский нейрохирург Ербол Кенжевалов, оперировавший малыша, рассказал о состоянии маленького пациента.

Результаты КТ пострадавшего ребёнка. Фото Ербола Кенжевалова
В Мангистауской областной детской больнице провели трепанацию черепа шестимесячному ребёнку. Малыш получил удар по голове. По словам родителей, его по неосторожности пнул четырёхлетний брат.

- Ребёнок поступил с жалобами на беспокойность и вмятину в области головы. Малыш был в сознании, отказывался брать грудь. При поступлении в больницу у него был диагностирован вдавленный перелом теменной кости, ушиб головного мозга. По словам родителей, четырёхлетний брат малыша по неосторожности пнул его по голове. Нам удалось приподнять вдавленный перелом, - рассказал детский нейрохирург Ербол Кенжевалов.

По словам врача, операция длилась около 35 минут.

- Сейчас ребёнок находится в сознании. Через неделю, думаю, что мы его уже выпишем. Состояние удалось стабилизовать. Теперь самое главное — это реабилитация, так как при таком диагнозе в будущем у ребёнка могут быть хронические головные боли и судорожный припадок, - прокомментировал Ербол Кенжевалов.

На данный момент малыш находится в отделении травматологии, состояние оценивается как средне тяжёлое.



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Комментарии ( 1 )

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  • Aleksa-N
 K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 16:44
Сами уронили, а спихнули, на брата
 
 

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