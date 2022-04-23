Геофизики бастуют в Жанаозене

Несколько десятков сотрудников ТОО «БатысГеофсервис» обращаются к главе республики Касым-Жомарту Токаеву, акиму региона Нурлану Ногаеву и акиму Жанаозена Айбеку Косуакову.Со вчерашнего дня рабочие бастуют у офиса компании. Причина тому - низкая заработная плата.Главное требование, которое выдвигают геофизики - увеличение зарплаты на 100 процентов.По их словам, 24 марта они подавали иск в суд на работодателя, но их требование так и не было удовлетворено. В этой связи они обратились за помощью к властям.