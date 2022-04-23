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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:06

Просмотров: 4836

Дорогу на набережной Актау перекроют из-за обряда вызова дождя

Мероприятие пройдёт на набережной у амфитеатра, сообщили в областной мечети.

Фото из архива lada.kz
Организатором проведения обряда «Тасаттык» (вызывание дождя) выступила областная мечеть.

Мероприятие запланировано в это воскресенье, 24 апреля, с 14:00 до 16:00.

Посетить и посмотреть на обряд могут все желающие.

В городской администрации сообщили, что с 14:00 до 16:00 будет временно перекрыт участок автодороги от ресторана «Айдын» в 15 микрорайоне до торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне.

Дорогу на набережной Актау перекроют из-за обряда вызова дождя



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Комментарии ( 12 )

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Гулнур (Посетители) Сегодня, 01:06
ABCD, этот обряд вообще то организовала мечеть, эти деньги не из бюджета, и это древний казақша обычай, так что не надо возмущаться. Мы же ничего не имеем против когда сжигают Чучело на масленицу
 
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Darkman (Посетители) Сегодня, 00:31
Значит на Бессмертный полк нельзя дорогу перекрывать, а на этот обряд можно? Отменяйте и другие "праздники".
 
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бобер (Посетители) Вчера, 23:36
Танцы с бубнами - это зачет акимату!Красавцы.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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Кинст (Посетители) Вчера, 23:36
Как бы й апреля давно прошло....

1 апреля продолжается? И это на полном серьёзе? М-да ...
 
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 babushka (Посетители) Вчера, 23:20
21 век , люди в космос , как в Турцию летают, а тут сплошное средневековье , ау очнитесь ...
 
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 Beluy (Посетители) Вчера, 22:42
Казахстан в 21 веке
 
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 Vohazab (Посетители) Вчера, 22:38
21 век на дворе, и вроде не 1 апреля! Вы серьёзно?
 
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 jokerok (Посетители) Вчера, 22:05
Чуваки просто не в курсе что для вызова дождя надо всего лишь машину помыть. rofl

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 ABCD (Посетители) Вчера, 21:53
Вчера получил смс от службы спасения 112,об усилении ветра и ожидании грозы! А сегодня новость: обряд вызова дождя завтра будут проводить! Ничего не смущает?!! А прогноз может ошибиться на пару дней, скажут вот это мы вызвали дождь! Очередное отмытие денег! Ещё и дорогу перекрывают, дурдом! 21-й ВЕК, а мы с бубном пляшем, дождь вызываем! Вообще то закупили оборудование за 5млн евро! Радиус действия 200км! Цирк да и только! Денег на парад зажали, а танцы с бубно, пожалуйста! Ветеранам и пенсионерам лишнюю копейку отдайте и детям сиротам помогите!
 
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 jokerok (Посетители) Вчера, 21:52
Так это и есть та установка за 5млн евро!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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