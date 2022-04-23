Дорогу на набережной Актау перекроют из-за обряда вызова дождя

Организатором проведения обряда «Тасаттык» (вызывание дождя) выступила областная мечеть.Мероприятие запланировано в это воскресенье, 24 апреля, с 14:00 до 16:00.Посетить и посмотреть на обряд могут все желающие.В городской администрации сообщили, что с 14:00 до 16:00 будет временно перекрыт участок автодороги от ресторана «Айдын» в 15 микрорайоне до торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне.