Пешком до Мекки: паломника из Узбекистана встретили в Мангистау





Паломника из Узбекистана встретил на автостоянке на подъезде к Бейнеу житель Актау Вадим Александрович.Путешественник соорудил себе повозку из велосипеда и складировал туда еду и одежду. Ночует в дороге он под открытым небом.В день ему удаётся пройти около 25-30 километров. По его словам, всё зависит от погоды. Отправиться в такой долгий путь одному ему было совершенно не страшно.По его подсчётам, до Актау ему осталось дойти 330 километров - он должен быть в городе через 10 дней. Дальше он отправится на пароме.Вадим Александрович со своими коллегами угостили мужчину едой и дали немного денег, пожелав удачной дороги.К слову, это уже второй хадж для 64-летнего мужчины. Первый раз он совершил его в 2015 году также пешком.